AENA invertirá 230 millones en el aeropuerto de Ibiza hasta 2031

El Documento de Regulación Aeroportuaria para el periodo 2027-2031 (DORA III) que presentó hace unos días AENA (Aeropuertos Nacionales y Navegación Aérea), y que incluye la política del gestor para todos los aeropuertos públicos de interés general en este periodo, contempla para Ibiza una inversión de 229,7 millones de euros, "muy superior a la de 2022 a 2026, que fue de 75,9 millones".

Días después de la presentación de esta guía de obras e inversiones en los distintos centros de la red que gestiona, AENA informa ahora de que en Eivissa, en este quinquenio "arrancan las actuaciones más significativas en el aeropuerto de Ibiza, cuya ampliación se prolongará durante periodos regulatorios posteriores (DORA IV)". Y detalla que la redacción de este proyecto "se licitará a lo largo de 2026".

¿En qué consiste esta ampliación? El organismo portuario, en una escueta nota, detalla: "Estas actuaciones consisten en la adecuación del control de seguridad para que pueda instalarse el equipamiento de última tecnología que necesita una mayor superficie, así como la adaptación normativa de control fronterizo".

Se quiere dar , apunta AENA, "una mayor eficiencia y calidad en el control de pasaportes, por lo que es necesario crear una única zona que de acceso a un área de embarque no Schengen. Todo esto implica que se redefinan otras áreas colaterales para que el flujo del pasajero sea sencillo y claro. Ello supone un 29% de superficie adicional para que el servicio que se preste con la calidad necesaria, teniendo también en cuenta áreas no destinadas al pasajero, como almacenes u oficinas".

Noticias relacionadas

Para poder acometer esta ampliación, AENA informa de que "ha propuesto un incremento medio anual de la tarifa que, en el caso del aeropuerto de Ibiza será de 35 céntimos, que se quedarían en 25 céntimos en caso de aplicarse los incentivos", aunque no detalle de qué clase ni a quién irán destinados, aunque se supone que a las aerolíneas que operan en la terminal.