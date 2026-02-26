PSOE y UP abandonan el pleno de Santa Eulària: acusan a la alcaldesa Carmen Ferrer de "montar un 26F"

El PSOE y Unidas Podemos (UP) en Santa Eulària han abandonado este jueves el pleno del Ayuntamiento antes de que se aprobase de manera definitiva el Reglamento Orgánico Municipal (ROM). Este documento regula de forma estructurada las sesiones plenarias al establecer, por ejemplo, tiempos máximos de intervención en el debate de las mociones.

La agrupación socialista presentó alegaciones al ROM el pasado mes de diciembre y, antes de abandonar el pleno este jueves, sus concejales criticaron que el equipo de gobierno no ha tenido en cuenta sus propuestas. La nueva normativa salió adelante con 14 votos a favor del PP y el voto en contra de Vox. Su portavoz, Paula Salsoso, que permaneció en la sala, acusó a la alcaldesa de "gobernar de forma dictatorial".

Acusaciones de falta de negociación

Entre los aspectos más destacados, el ROM limitará a partir de ahora a cinco minutos la presentación de las mociones en los plenos y a tres minutos las intervenciones en el primer turno de réplica. En caso de segundo turno, quien proponga la moción no podrá superar los tres minutos y el resto de grupos tienen un minuto máximo.

El PSOE solicitó que se concedieran ocho minutos para la presentación de las mociones. Pidió que se celebrara un pleno extraordinario para tratar los presupuestos municipales y, entre otras propuestas, reclamó que Santa Eulària celebre un debate sobre el estado del municipio. Esta sesión de carácter anual se centra en la situación municipal y por ahora solo se llevan a cabo en Vila y el Consell.

"No se ha negociado nada, cuando hemos pedido cosas muy básicas que están en municipios vecinos", denunció el portavoz socialista, Alan Ripoll. El portavoz de UP, Álvaro de la Fuente, añadió, crítico: "Responsabilizamos de manera directa a la excelentísima alcaldesa [Carmen Ferrer] de este Ayuntamiento por este 26F que se han montado".

Actitud "infantil"

Por su parte, Ferrer acusó a la oposición de tener una "actitud infantil". Alegó que desde el pasado mes de diciembre hasta finales de este febrero ningún grupo había solicitado reuniones para negociar el texto. La alcaldesa defendió la necesidad del ROM para acabar con plenos que se prolongan seis o siete horas "en los que se debaten temas nacionales".