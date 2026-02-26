8M en Ibiza: Sufragistas, batukada y bienestar en el Día de la Mujer de Sant Antoni

Sufragistas, batukada, conferencias, cine, cuentos y, sobre todo, mucha reflexión sobre el papel de la mujer. Es lo que propone el Ayuntamiento de Sant Antoni para el próximo 8M, Día Internacional de la Mujer, que este año cae en domingo. El Consistorio, el primero en presentar su programa de actos para esta fecha, propone actividades "dirigidas a toda la a toda la ciudadanía, con el objetivo de promover la igualdad y visibilizar el papel de la mujer en la sociedad". Una programación que han presentado el concejal de Igualdad, Jorge Nacher, y la concejala de Educación, Cultura y Patrimonio, Eva Prats.

"El Ayuntamiento reafirma su compromiso con la promoción de la igualdad y la creación de espacios de encuentro, reflexión y participación ciudadana en torno al 8M" han destacado antes de recordar: "Seguimos trabajando durante todo el año para impulsar políticas y actividades que promueven la igualdad de oportunidades".

Primeras actividades

Las primeras actividades comenzarán el próximo 2 de marzo, en la biblioteca municipal, que contará hasta el día 6 "un espacio especial con una selección de libros sobre escritoras, igualdad, feminismo y otras temáticas relacionadas con la mujer". La programación continuará el 4 de marzo en el centro cultural Cervantes (18 horas) con 'Contes a l'inrevés', a cargo de Mandarina, "una propuesta dirigida al público familiar que propone jugar a cambiar historias, cuestionar estereotipos e imaginar mundos más libres".

Entrando ya en el fin de semana, el viernes, a las 12 se leerá el manifiesto del 8M a las puertas del Ayuntamiento y ya por la tarde la actividad se trasladará a varios enclaves. A las 17 horas en el Espai Jove está previsto el kahoot interactivo 'Coneixent, reflexionant i avançant en igualtat', destinado a jóvenes de entre 12 y 16 años. Una hora más tarde en Can Portmany, en Sant Rafel, se inaugurará la exposición de fotografía y poesía 'El amor, las mujeres y la vida', de Irena Alba y Cris AC, que podrá visitarse hasta el 21 de marzo (jueves, viernes y sábados, en horario de 17.30 a 20 horas)

El sábado se plantea como un día de reflexión, sin ningún acto programado para el 8M, y continúa el domingo, cuando el Ayuntamiento ha incluido en el programa del Día Internacional de la Mujer la habitual excursión de marcha nórdica (salida a las 10 horas desde el aparcamiento del bar s'Olivera, en Can Tomàs) de los domingos. La actividad se retomará el 10 de marzo con un taller de cerámica dedicado a la diosa Tanit en la Escola d'Adults (CEPA) Sant Antoni que impartirá Carolina, de Alquimia Consciente.

Jorge Nacher y Eva Prats, durante la presentación / A. E.

Los días 11 y 12 de marzo a las 19.30 horas se proyectará en el auditorio del centro cultural Cervantes la película 'Las sufragistas', dirigida por Sarah Gavron, que aborda la lucha del movimiento sufragista por el derecho al voto femenino y a la que seguirá un coloquio. La actividad la organiza el CEPA Sant Antoni. El día 11, además, a las seis de la tarde el Club Nàutic Sant Antoni acogerá una conferencia sobre los derechos laborales y la protección social de la mujer a cargo de Cristina Costa Ramón, jueza sustituta de la Sección Social, plaza número 1, del Tribunal de Instancia de Ibiza.

Entre las 10.30 y las 18 horas del 13 de marzo están previstos talleres de batukada en la Escola d'Adults de Sant Antoni que impartirá Ritmes Bio-Lents.

Primera edición de 'Top Women Talks' en la isla

El plato fuerte del programa del 8M se lo guarda Sant Antoni para el 14 de marzo, cuando la localidad acogerá "la primera edición en la isla del evento 'Top Women Talks Eivissa', una jornada que reunirá a seis profesionales de referencia en el ámbito del bienestar, el desarrollo personal y el crecimiento profesional". Se celebrará de 9 a 14 horas en el Club Nàutic Sant Antoni y en él participarán Mónica Quintero (mentora de mujeres y bienestar), Elena Pérez (facilitadora de respiración consciente y coach en salud a través del movimiento), Eva Tur (psicóloga general sanitaria), Malena Rinaudo (asesora de imagen y estratega visual especializada en marca personal), Sandra Anguita (asesora de marca e imagen estratégica) y Tamara de León (licenciada en Ciencias de la Actividad Física, especializada en pilates y entrenamiento consciente).

"El proyecto Top Women Talks nació en Mallorca en 2020 como un espacio para visibilizar el talento femenino local y acercar el desarrollo personal desde una perspectiva femenina. Desde entonces, ha recorrido distintas ciudades de España ofreciendo charlas, talleres y mesas redondas de la mano de expertas en bienestar y crecimiento profesional", destacan desde el Ayuntamiento antes de detallar el programa de la jornada.

Programa

• 09:00h – Bienvenida y presentación

• 09:15h – Muévete Bonito · Tamara de León

• 10:00h – Tu respiración, tu revolución · Elena Pérez

• 10:45h – Lo que aprendimos sin darnos cuenta · Eva Tur

• 12:00h – Tu vestuario como lenguaje del éxito · Malena Rinaudo

• 12:45h – Cuando lo que muestras está alineado con quien eres · Sandra Anguita

• 13:30h – Emprender conscientemente y salir del piloto automático · Mónica Quintero

Para asistir a esta primera edición de las caharlas hay que inscribirse y comprar las entradas en la página web: topwomentalks.com/ibiza-2026/. Eso sí, hay que preparar la cartera, porque la entrada cuesta 58,40 euros, según se puede comprobar en la web. "Incluye: seis talleres prácticos, welcome pack, coffee break, picoteo, networking y sorpresas finales", indican desde la organización.

"Por último, el 17 de marzo (18 horas) se proyectará el documental 'Veus Pròpies. Quan elles parlen', dirigido por Ferran Gassiot sobre cinco mujeres ibicencas de diferentes ámbitos: arte y cultura, cultura y pesca, deporte, servicios esenciales y liderazgo", indica el Ayuntamiento, que destaca que este evento, impulsado por el Consell de Ibiza, se celebrará en el Club Nàutic Sant Antoni.