Más de 280 migrantes llegan en patera a las Pitiusas en solo tres días

La reactivación del fenómeno migratorio no da tregua en las Pitiusas y durante la jornada de ayer se registraron cinco nuevas llegadas de pateras, con un total de 99 personas a bordo. Desde el lunes, han arribado a Ibiza y Formentera 17 embarcaciones de este tipo con más de 280 migrantes.

En plena madrugada de este miércoles, a las 2.30 horas, los servicios de emergencias rescataron a un total de treinta personas de origen subsahariano que se encontraban muy lejos de la costa, concretamente a 44 millas al este de Ibiza. En el operativo participaron efectivos de Salvamento Marítimo, la Patrulla de Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil y agentes de la Benemérita del puesto de Sant Josep.

Cuatro horas más tarde, a las 6.30 horas, intervino la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic) de la Guardia Civil. Se activaron en la zona del Pilar de la Mola de Formentera, donde interceptaron a 15 personas de origen magrebí.

Posteriormente, a las 13 horas, Salvamento Marítimo rescató a 17 personas de origen magrebí, a 25 millas al sur de Formentera. En el operativo intervinieron agentes de la Guardia Civil del puesto principal de Sant Josep. Casi tres horas más tarde, a las 15.45, se procedió al rescate de 25 personas de origen subsahariano, a 12 millas al sureste de Formentera. También en esta isla localizaron, a las 21.25 horas, a 12 personas de origen magrebí en zona de es Caló de Sant Agustí.

Una semana frenética

Después de la llegada de ocho pateras entre el inicio del año y el 23 de enero, la concatenación de borrascas provocó un parón de más de un mes en la ruta argelina de migración que ha concluido de forma abrupta, ya que la llegada de pateras se ha reactivado esta semana con mucha fuerza.

De esta forma, el lunes llegaron las tres primeras pateras de febrero, entre ellas la primera que tuvo a Ibiza como destino final, aunque fue el martes el día de mayor actividad, con un total de ocho embarcaciones y más de un centenar de migrantes.

En el global acumulado de la semana, han llegado a las Pitiusas 17 pateras y 284 migrantes, según los datos oficiales facilitados por la Delegación de Gobierno. La previsión de buena meteorología invita a pensar que estas cifras seguirán creciendo durante los próximos días.

Noticias relacionadas

Por establecer una comparativa, en todo el mes de febrero de 2025 llegaron a las costas pitiusas un total de 10 pateras y 192 migrantes, números que ya han sido superados este año.