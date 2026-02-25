Del "esto sabe mucho a pescado" tras comerse tres platos con caviar en Ibiza a anunciar caviar de lujo

“Sabe mucho a pescado!”. “85 euros que saben mucho a pescado”. Son las palabras que pronunció en agosto de 2024 la influencer gastronómica Edurnyx tras visitar, en Ibiza, "el restaurante que vende más caviar del mundo”, en es Jondal, durante unas vacaciones en la isla en las que probó tres platos con caviar en el reconocido establecimiento: la popular pasta con este producto, que en aquel entonces costaba 120 euros; un sándwich tipo bikini de lujo por 140 euros y el tartar de cigala con caviar. Una comida por la que ella y "el cámara" como define a su novio, que es quien graba los vídeos en los que ella sale, se gastaron 571 euros ( jamón Joselito, 48 euros; pan, 15; carpaccio de gambas, 36; espárragos blancos, 18; ensalada, 18; trikini, 140; tartar de cigala, 85; pasta, 120; un cava Mestres, 80 y un agua Mondariz, 10 euros)

Un vídeo que, cómo no, como casi siempre que se habla de los precios de la isla, se hizo viral. En él mostraba un primer plano del plato de pasta bien cuajadito de caviar antes de meterle cuchara y decir, abriendo bien la boca: “¡Vamos a probarlo!”. Unos segundos y el veredicto: “Está superbueno. Brutal. Me daba miedo pedirme este plato porque ara como pagar demasiado, pero tiene mucha cantidad de caviar, la pasta también está toda al punto y combina muy bien. Así que… ¡perfecto!”. Por las imágenes de ella degustando cucharada tras cucharada del plato de pasta queda claro que le encanta. De hecho, en el vídeo se la veía mojando pan.

{"video":"https:\/\/www.tiktok.com\/embed\/v2\/7403497234886561057?lang=es-ES&referrer=https%3A%2F%2Fwww.diariodeibiza.es%2Fibiza%2F2024%2F08%2F18%2Finfluencer-caviar-ibiza-pasta-107107323.html"}

El sándwich con bogavante, salmón y caviar también le encantó: “Brutal. Viene con mantequilla, está buenísimo”. Eso sí, todo cambió cuando se llevó a la boca los primeros bocados del tercer plato con caviar que pidieron en el establecimiento: el tartar de cigala con caviar. Lo unta en la tostada de pan y, ya desde el primer momento algo no le cuadraba: “¡Uy, qué potente!”. Al tercer bocado no puede evitar la cara de asco: “A mí me sabe mucho a pescado”. “Me han gustado más otros platos”, confiesa para, por las caras que iba poniendo, sorpresa de nadie.

"Al parecer nos han estado estafando en un montón de restaurantes con estrella Michelin"

Después de esa experiencia, y de probar mucho caviar en los restaurantes que visita para su labor como influencer gastronómica, ahora Edurnyx se ha convertido en embajadora de una marca de caviar iraní. Un anuncio en el que denuncia el "intrusismo" que hay en el mundo del caviar y en el que confiesa que ahora sabe que en más de un lugar les han dado bolitas de pescado por caviar, aunque no especifica dónde. También destaca que hay tiendas que venden caviar cuando no lo es. "Al parecer nos han estado estafando en un montón de restaurantes con estrella Michelin", indica.

Al probarlo, en esta ocasión no señala que "sabe mucho a pescado" sino que destaca el sabor "yodado" y "elegante" del caviar.