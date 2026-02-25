Las tarifas del nuevo parking de Ibiza: 3,5 euros la hora, pero habrá descuento para residentes

El futuro aparcamiento del bulevar Abel Matutes tendrá una tarifa estimada de 3,5 euros por hora para las plazas de rotación, aunque el Ayuntamiento de Ibiza prevé descuentos para residentes, según se detalló durante la presentación del anteproyecto.

La concejala de Obras de Vila, Blanca Hernández, anunció que el aparcamiento ofrecerá “al menos 248 bonos mensuales para los vecinos de la zona” y aseguró que el alquiler de estas plazas tendrá “un precio bastante aceptable”. En principio, el coste de estos bonos partirá de 125 euros al mes.

Para los residentes de la isla que no puedan optar a uno de estos bonos, el Consistorio contempla un precio de 1,75 euros la hora.

En total, el aparcamiento contará con 749 plazas, repartidas entre una planta subterránea y un edificio de cuatro plantas en superficie. Del total, 24 plazas serán adaptadas y se distribuirán en los distintos niveles, mientras que 20 estarán reservadas para vehículos eléctricos y se ubicarán en el primer nivel.