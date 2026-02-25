Talleres de corrección de currículums, un rincón fotográfico y charlas para aprender a usar IA en la búsqueda de trabajo: la feria de empleo de Santa Eulària abre inscripciones

Desde este jueves, 26 de febrero, se abre el plazo de inscripción a una nueva edición de la feria de empleo "Santa Eulària se n'Ocupa 2026". La decimoquinta edición de la feria, que tendrá lugar los días 12 y 13 de marzo en el Palau de Congressos de Ibiza, ofrecerá más de 1.800 vacantes fruto de la colaboración con las casi 80 empresas ya inscritas, según han informado desde el Ayuntamiento de Santa Eulària.

La feria, que se presenta como un evento clave para impulsar la carrera profesional y mejorar las condiciones laborales de quien esté interesado en trabajar en Ibiza, ofrecerá puestos de trabajo en sectores estratégicos como hostelería y restauración, alquiler de vehículos, comercio, alimentación, servicios marítimos, servicios sanitarios y entidades de salud mental, entre otros. Los perfiles demandados son muy variados, abarcando desde puestos técnicos (electricistas, técnicos laborales) hasta perfiles de gestión (guest experience manager, asesor fiscal, contable) y otros más operativos (camareros, sumilleres o agentes de viajes).

Ayuda para buscar empleo

Para esta edición, se han preparado tres conferencias relacionadas con la búsqueda de empleo y las técnicas que pueden ayudar en este proceso. Por un lado, la charla "Qué te define profesionalmente y cómo contarlo", impartida por la coach empresarial Raquel Contreras, enseñará a definir con mayor claridad el perfil profesional y a aprender a comunicarlo de forma coherente cuando se busca empleo. A lo largo de la sesión, Contreras trabajará aspectos como identificar qué nos define como profesionales más allá de un puesto concreto, reconocer las habilidades —técnicas y personales— que aportan valor y comprender por qué son relevantes para las organizaciones, incluso en casos de poca experiencia o trayectorias no lineales.

Otro de los platos fuertes de la decimoquinta edición será la conferencia que impartirá Silvia Bertran, CEO de Sibega y especialista en liderazgo y empleabilidad. Bajo el título "Entrevista mindset: piensa como quien selecciona", Bertran ayudará a los participantes a afrontar las entrevistas con confianza y estrategia, comprendiendo la lógica del entrevistador y reduciendo la incertidumbre. Durante la ponencia, se enseñará a interpretar la intención detrás de las preguntas y el lenguaje corporal, a transformar preguntas difíciles en oportunidades para reforzar el perfil profesional y a destacar competencias y fortalezas de manera natural.

Finalmente, la IA también dispondrá de un espacio en SESO. En la conferencia "De la intuición a la IA: impulsa tu candidatura", la diseñadora y desarrolladora web Anna Maria Colomar, abordará la búsqueda de empleo de manera activa, evitando errores comunes en CV dando a conocer qué puede y qué no puede hacer la inteligencia artificial en este proceso. Los asistentes tendrán la posibilidad de conocer cómo utilizar la IA para reforzar sus puntos fuertes, estructurar currículums y preparar entrevistas de manera estratégica.

Además de estas charlas, SESO seguirá ofreciendo a los asistentes la opción de llevarse una foto profesional para el currículum o sus redes sociales profesionales, así como la opción de revisar y mejorar el currículum. En este caso, se volverá a habilitar un punto de corrección de estos documentos donde expertos en recursos humanos revisarán y darán consejos para mejorarlos.

La primera sesión del Santa Eulària se n'Ocupa será el jueves 12 de marzo y se centrará en la formación de los asistentes. El segundo día de jornada, el viernes 13, se dedicará a la realización de entrevistas exprés en dos turnos. En cada uno de ellos, las empresas serán distintas y los candidatos podrán elegir con cuáles quieren entrevistarse.

Desde el Consistorio señalan que después de quince años, la Feria de Empleo Santa Eulària se n'Ocupa "se ha consolidado como un referente en el mercado laboral de Ibiza". Los excelentes resultados de la edición 2025, con casi un millar de inscritos, un 88,41% de empresas solicitando segundas entrevistas y un 85,51% mostrando su intención de contratar, demuestran su eficacia. La feria no solo ayuda a los participantes a encontrar empleo, sino que también permite mejorar las condiciones laborales existentes. Las personas interesadas pueden inscribirse en la página web del Club de Feina de Santa Eulària des Riu.