De Sevilla a Ibiza: la pareja que revela la verdad sobre desayunar en la isla

Una pareja comparte en un video las diferencias entre la vida laboral y el coste de vida en Ibiza y Sevilla

Marisol Plaza Sánchez

Marisol Plaza Sánchez

Ibiza

Mudarse de un pueblo tranquilo a una isla turística como Ibiza supone todo un choque cultural y económico. La plataforma Talent Match ha publicado un video en el que entrevista a una pareja muy particular: una chica sevillana y un chico ibicenco, quienes comparten sus experiencias sobre la vida laboral y el coste de la vida en la isla, comparándolo con la capital hispalense.

En el video, la chica relata con humor cómo su rutina cambia cuando visita Ibiza. "Cuando voy a Ibiza hago ayuno intermitente, porque los desayunos son muy caros en comparación con Sevilla", explica. "Allí en mi pueblo puedes comer una buena tostada de jamón y tomate por nada; en la isla me soplan 8 o 9 euros", añade, resaltando la diferencia en los precios de lo más básico. Además, comenta que actualmente es opositora al cuerpo de secundaria en Sevilla, buscando estabilidad profesional y un futuro más seguro.

El problema de la vivienda

Por su parte, el chico aborda uno de los problemas más recurrentes en la isla: la vivienda. "Hay mucho trabajo, pero no hay vivienda", afirma, mostrando la dificultad de acceder a un hogar propio pese a la abundancia de oportunidades laborales que ofrece Ibiza.

La pareja también compara los salarios y el poder adquisitivo en ambos lugares. "En Sevilla, trabajando en una tienda puedes cobrar 1.200 euros al mes, y en Ibiza, si haces 30 horas, puedes llegar a 2.000", señala la chica, evidenciando que aunque los ingresos puedan ser más altos en la isla, el coste de vida también se incrementa de manera significativa.

Noticias relacionadas y más

El video de Talent Match ofrece una mirada cercana y realista a la vida de quienes se mueven entre la tranquilidad de un pueblo y el ritmo intenso de una isla turística, mostrando cómo los desafíos económicos y las aspiraciones profesionales marcan el día a día de esta pareja.

