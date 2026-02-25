De Sevilla a Ibiza: la pareja que revela la verdad sobre desayunar en la isla
Una pareja comparte en un video las diferencias entre la vida laboral y el coste de vida en Ibiza y Sevilla
Mudarse de un pueblo tranquilo a una isla turística como Ibiza supone todo un choque cultural y económico. La plataforma Talent Match ha publicado un video en el que entrevista a una pareja muy particular: una chica sevillana y un chico ibicenco, quienes comparten sus experiencias sobre la vida laboral y el coste de la vida en la isla, comparándolo con la capital hispalense.
En el video, la chica relata con humor cómo su rutina cambia cuando visita Ibiza. "Cuando voy a Ibiza hago ayuno intermitente, porque los desayunos son muy caros en comparación con Sevilla", explica. "Allí en mi pueblo puedes comer una buena tostada de jamón y tomate por nada; en la isla me soplan 8 o 9 euros", añade, resaltando la diferencia en los precios de lo más básico. Además, comenta que actualmente es opositora al cuerpo de secundaria en Sevilla, buscando estabilidad profesional y un futuro más seguro.
El problema de la vivienda
Por su parte, el chico aborda uno de los problemas más recurrentes en la isla: la vivienda. "Hay mucho trabajo, pero no hay vivienda", afirma, mostrando la dificultad de acceder a un hogar propio pese a la abundancia de oportunidades laborales que ofrece Ibiza.
La pareja también compara los salarios y el poder adquisitivo en ambos lugares. "En Sevilla, trabajando en una tienda puedes cobrar 1.200 euros al mes, y en Ibiza, si haces 30 horas, puedes llegar a 2.000", señala la chica, evidenciando que aunque los ingresos puedan ser más altos en la isla, el coste de vida también se incrementa de manera significativa.
El video de Talent Match ofrece una mirada cercana y realista a la vida de quienes se mueven entre la tranquilidad de un pueblo y el ritmo intenso de una isla turística, mostrando cómo los desafíos económicos y las aspiraciones profesionales marcan el día a día de esta pareja.
