Sant Josep celebra el centenario de Antonio Ribas Marí: "Memoria viva de nuestro pueblo"

El Ayuntamiento de Sant Josep ha felicitado este miércoles a Antonio Ribas Marí, vecino del municipio, con motivo de su 100 aniversario. El alcalde, Vicent Roig, acompañado de la concejala de Acción Social, Familia e Igualdad, Marilina Serra, lo visitó para trasladarle personalmente la enhorabuena institucional.

El alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, felicita a Antonio Ribas Marí por su centenario / Ayuntamiento de Sant Josep

Durante el encuentro, el Consistorio hizo entrega a Ribas Marí de una placa conmemorativa con la que quiso reconocer su trayectoria y desearle muchos más años. En el transcurso de la visita, Serra subrayó que "personas como Antonio son memoria viva de nuestro pueblo y merecen todo nuestro reconocimiento en una fecha tan significativa".

El Ayuntamiento de Sant Josep ha trasladado también sus mejores deseos al vecino centenario, con un mensaje de felicitación y de buenos augurios para que cumpla "muchos más años llenos de salud y alegría".