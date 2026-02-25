Cumpleaños
Sant Josep celebra el centenario de Antonio Ribas Marí: "Memoria viva de nuestro pueblo"
El Ayuntamiento le rinde homenaje con una visita institucional y una placa conmemorativa
El Ayuntamiento de Sant Josep ha felicitado este miércoles a Antonio Ribas Marí, vecino del municipio, con motivo de su 100 aniversario. El alcalde, Vicent Roig, acompañado de la concejala de Acción Social, Familia e Igualdad, Marilina Serra, lo visitó para trasladarle personalmente la enhorabuena institucional.
Durante el encuentro, el Consistorio hizo entrega a Ribas Marí de una placa conmemorativa con la que quiso reconocer su trayectoria y desearle muchos más años. En el transcurso de la visita, Serra subrayó que "personas como Antonio son memoria viva de nuestro pueblo y merecen todo nuestro reconocimiento en una fecha tan significativa".
El Ayuntamiento de Sant Josep ha trasladado también sus mejores deseos al vecino centenario, con un mensaje de felicitación y de buenos augurios para que cumpla "muchos más años llenos de salud y alegría".
Suscríbete para seguir leyendo
- Prepara unas deliciosas zanahorias con salsa de yogur, naranja y hierbabuena: una receta fácil y gourmet
- Detenido por intentar matar a un hombre en Ibiza: lo apuñaló cerca del corazón y se dio a la fuga cuando llegó la Policía
- La frialdad del hombre que agredió a su expareja en Ibiza : 'Paró a fumarse un cigarro y luego continuó
- La multa de la Guardia Civil a una ambulancia en Ibiza destapa, según UGT, “irregularidades gravísimas” en la nueva flota
- Llega una nueva borrasca a Ibiza: La Aemet activa la alerta por fuertes vientos para este jueves
- Una familia consigue vivir ocho años en un piso de Ibiza a cambio de 360 euros en total
- Detienen en Ibiza a un miembro de ‘Anonymous Fénix’, grupo 'hacktivista' acusado de ciberataques a organismos públicos
- Violencia machista en Ibiza: el agresor de Sant Antoni fue condenado por dos delitos de violencia de género 40 días antes de la paliza a su expareja