Rescatan en el mar a 30 personas llegadas en patera a Ibiza

Salvamento Marítimo ha rescatado del mar a 30 personas de origen subsahariano que llegaban en patera a Ibiza. La intervención se ha llevado a cabo a las 2.30 horas de este miércoles a 44 millas al este de la isla, según han informado desde la Delegación de Gobierno en Baleares.

En la actuación han intervenido también la Patrulla Fiscal de Fronteras de la Guardia Civil de Ibiza (Pafif) y agentes de la Guardia Civil del Puesto principal de Sant Josep.

En las últimas horas se han interceptado a un total de 170 migrantes recién llegados a las Pitiusas, 130 de ellos a Formentera.

Esta es la segunda patera que llega a Ibiza en 24 horas. Este martes otra barcaza fue interceptada a su llegada a la playa de ses Figueretes con 10 personas a bordo.