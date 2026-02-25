El PP ataca a la ministra de Igualdad por el caso de violencia machista en Ibiza: "¿Está esperando a que la víctima salga de la UCI y pida que dimita?"

El diputado 'popular' en el Congreso, Jaime de los Santos, ha arremetido contra la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por el caso de una mujer en Ibiza que fue agredida por su expareja, mientras que la ministra les ha afeado sus pactos con "la extrema derecha negacionista de la violencia".

"El dispositivo antimaltrato que le había impuesto un juez no funcionó hasta que no estaba detenido y usted todavía en su escaño. ¿Está esperando a que la víctima salga de la UCI y pida que dimita?", ha asegurado este miércoles el diputado del PP en la sesión de control al Gobierno del Congreso.

La ministra de Igualdad ha replicado que le resulta "inconcebible" que el Partido Popular en esos "pactos de la vergüenza" acuerden con "la extrema derecha negacionista de la violencia, porque ese negacionismo envalentona a los violentos y pone en peligro a las mujeres".

En la sesión de este miércoles, Jaime de los Santos ha preguntado a Redondo si va a hacer como el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, "revictimizando a la víctima y cargando sobre sus hombros su salida del Gobierno", tras el caso del ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional José Ángel González denunciado por presunta agresión sexual. "¿Va usted a utilizar el dolor de las víctimas hasta la náusea?", ha añadido.

En este sentido, el diputado del PP ha recriminado a la ministra que las pulseras antimaltrato "no funcionan" y "no protegen a las mujeres". "Y usted y su equipo lo supo desde el primer momento", ha subrayado, al tiempo que ha preguntado "por qué ignoraron" a los jueces, a las trabajadoras de Cometa y a las víctimas.

Además, le ha rogado que "no repita eso del efecto llamada" ya que lo que hay es "un efecto impunidad porque los maltratadores, porque los asesinos saben que sus leyes les rebajan las penas, saben que su Ministerio no controla y se sienten impunes y siguen matando".

Por su parte, Ana Redondo ha afirmado que es "muy consciente del sufrimiento y del dolor de las víctimas" y de que la única vía es "seguir mejorando los sistemas de protección" por lo que Igualdad ha solicitado al Consejo General del Poder Judicial, entre otras medidas, la ampliación de las órdenes de alejamiento.

"Y también soy muy consciente de que el avance feminista en este país ha sido muy importante y tiene como respuesta una ola reaccionaria que pretende devolvernos a la sumisión y al silencio. Y por eso me resulta, sinceramente, inconcebible que el Partido Popular en esos pactos de la vergüenza pacte con la extrema derecha negacionista de la violencia, porque ese negacionismo envalentona a los violentos y pone en peligro a las mujeres", ha declarado.

Redondo ha afeado que el PP haya firmado hace un año un pacto de Estado contra la Violencia de Género y "están a punto de firmar un pacto de Estado con la extrema derecha". "¿En qué quedamos, señoría? Es inconcebible lo que ustedes están haciendo", ha recriminado, para después rechazar las "lecciones de feminismo" del PP.

La ministra ha argumentado que la presidenta en funciones de Extremadura, María Guardiola, "utilizaba los principios de feminismo y de igualdad a lo Groucho Marx, un día muy feminista y al día siguiente abrazándose a Vox"; que el propio diputado defendía en las tertulias al alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, acusado de acoso sexual por una exedil; y que el propio presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "confunde la violencia de género y la justifica en los casos de divorcios duros".