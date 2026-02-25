El Ayuntamiento de Ibiza asumirá la reparación de la pasarela de Talamanca

El temporal 'Harry' provocó las últimas semanas de enero caídas de árboles, cancelaciones de barcos, desvíos de vuelos e inundaciones en playas como Talamanca. En esta última, la fuerza del mar hundió un tramo de aproximadamente 15 metros de la pasarela de madera y demostró que su estructura ya no podía mantenerse como hasta entonces.

Este martes, el alcalde de Vila, Rafael Triguero, explicó que la semana pasada tuvo lugar una reunión con la directora de Costas de Baleares —el organismo competente en este tipo de cuestiones— y el Consistorio ya ha solicitado "todas las autorizaciones" que se requerían. Sin embargo, indicó que el Ayuntamiento no puede "esperar a que Costas active una inversión para solucionar esta cuestión", por lo que por el momento asumirá el coste y el arreglo de la pasarela.

Desplazar la pasarela hacia el hostal

Esta reparación consistirá en "desplazar la pasarela hacia el Hostal Talamanca", el establecimiento de restauración que hay en primera línea de playa. El restaurante es el único negocio hostelero abierto durante el invierno y se encuentra frente al tramo que se precintó tras el paso de 'Harry'. El propio establecimiento se vio afectado por este temporal y uno de sus trabajadores compartió la preocupación de que cada año el nivel del mar sube más.

Cabe recordar que antes de esa borrasca, la pasarela ya quedó dañada por el paso de otro temporal. Además, después de 'Harry' llegó 'Kristin' con alerta naranja (peligro importante) por fuertes rachas de viento en la isla.

Entonces, el concejal de Medio Ambiente de Vila, Jordi Grivé, explicó que la pasarela se va a retranquear para que quede dentro del muro del restaurante, en lugar de anclada en la playa, como ha estado hasta ahora. De esta forma, la pasarela quedará sobre el lecho de arena, algo que también permitirá que la maquinaria deposite posidonia en invierno para proteger el tramo.

De este modo se asegura que la pasarela sea segura para "todos los ciudadanos que pasean por este espacio", aclaró el alcalde este martes. Por otro lado, indicó que una vez que se arregle esta estructura, el Ayuntamiento tratará de remitir los gastos de reparación a la Demarcación de Costas, integrada en el Ministerio de Transición Ecológica.