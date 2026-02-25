Vivienda
Oportunidad en Ibiza: piso con vistas al mar por menos de 300.000 euros
La vivienda está alquilada con contrato anual
La inmobiliaria Tucasa.com vende un apartamento de 50 metros cuadrados situado en Cala de Bou (Sant Josep), a escasos metros del mar y con vistas a la bahía de Sant Antoni por 280.000 euros. La vivienda se encuentra en una quinta planta con ascensor, en una "zona residencial tranquila del oeste de la isla", apunta el anuncio.
El inmueble dispone de un dormitorio amplio, un salón con luz natural y un baño en suite. Además, cuenta con armarios empotrados y se vende amueblado y “en muy buen estado”, de acuerdo con la descripción del portal. Entre el equipamiento, el anuncio destaca calefacción, aire acondicionado y orientación este, un detalle que "favorece la entrada de luz por la mañana y contribuye al confort durante todo el año".
La vivienda forma parte de una urbanización que incluye piscina comunitaria y restaurante, servicios pensados tanto para residentes como para quienes buscan una segunda residencia cerca del mar. En cuanto a los gastos de comunidad, el anuncio indica un coste aproximado de 90 euros al mes e incluye el agua.
Uno de los aspectos clave de esta operación es que el apartamento se vende con inquilino, ya que actualmente está alquilado con contrato anual. Esta circunstancia, señala el anuncio, lo convierte en una opción orientada a inversión, al contar con un arrendamiento en vigor desde el momento de la compra.
