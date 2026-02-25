Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vivienda en IbizaLimitación vivienda no residentesAparcamiento bulevar
instagramlinkedin

Vivienda

Oportunidad en Ibiza: piso con vistas al mar por menos de 300.000 euros

La vivienda está alquilada con contrato anual

Las vistas desde el piso

Las vistas desde el piso / TUCASA.COM

Redacción Digital

Ibiza

La inmobiliaria Tucasa.com vende un apartamento de 50 metros cuadrados situado en Cala de Bou (Sant Josep), a escasos metros del mar y con vistas a la bahía de Sant Antoni por 280.000 euros. La vivienda se encuentra en una quinta planta con ascensor, en una "zona residencial tranquila del oeste de la isla", apunta el anuncio.

El inmueble dispone de un dormitorio amplio, un salón con luz natural y un baño en suite. Además, cuenta con armarios empotrados y se vende amueblado y “en muy buen estado”, de acuerdo con la descripción del portal. Entre el equipamiento, el anuncio destaca calefacción, aire acondicionado y orientación este, un detalle que "favorece la entrada de luz por la mañana y contribuye al confort durante todo el año".

La vivienda forma parte de una urbanización que incluye piscina comunitaria y restaurante, servicios pensados tanto para residentes como para quienes buscan una segunda residencia cerca del mar. En cuanto a los gastos de comunidad, el anuncio indica un coste aproximado de 90 euros al mes e incluye el agua.

Noticias relacionadas y más

Uno de los aspectos clave de esta operación es que el apartamento se vende con inquilino, ya que actualmente está alquilado con contrato anual. Esta circunstancia, señala el anuncio, lo convierte en una opción orientada a inversión, al contar con un arrendamiento en vigor desde el momento de la compra.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Prepara unas deliciosas zanahorias con salsa de yogur, naranja y hierbabuena: una receta fácil y gourmet
  2. Detenido por intentar matar a un hombre en Ibiza: lo apuñaló cerca del corazón y se dio a la fuga cuando llegó la Policía
  3. La frialdad del hombre que agredió a su expareja en Ibiza : 'Paró a fumarse un cigarro y luego continuó
  4. La multa de la Guardia Civil a una ambulancia en Ibiza destapa, según UGT, “irregularidades gravísimas” en la nueva flota
  5. Llega una nueva borrasca a Ibiza: La Aemet activa la alerta por fuertes vientos para este jueves
  6. Una familia consigue vivir ocho años en un piso de Ibiza a cambio de 360 euros en total
  7. Detienen en Ibiza a un miembro de ‘Anonymous Fénix’, grupo 'hacktivista' acusado de ciberataques a organismos públicos
  8. Violencia machista en Ibiza: el agresor de Sant Antoni fue condenado por dos delitos de violencia de género 40 días antes de la paliza a su expareja

La dj de Ibiza Bjones convierte su lucha contra el cáncer en música con el lanzamiento un nuevo tema desde el hospital

Ibiza ya no es el destino top para los británicos: esto es lo que eligen ahora

Ibiza ya no es el destino top para los británicos: esto es lo que eligen ahora

Del "esto sabe mucho a pescado" tras comerse tres platos con caviar en Ibiza a anunciar caviar de lujo

Del "esto sabe mucho a pescado" tras comerse tres platos con caviar en Ibiza a anunciar caviar de lujo

¿Qué son los ‘therian’ y por qué Ibiza podría ser el lugar perfecto para ellos?

¿Qué son los ‘therian’ y por qué Ibiza podría ser el lugar perfecto para ellos?

CSIF gana las elecciones sindicales en el Consell de Ibiza

Oportunidad en Ibiza: piso con vistas al mar por menos de 300.000 euros

Oportunidad en Ibiza: piso con vistas al mar por menos de 300.000 euros

Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: fumar en la terraza de tu casa en Ibiza está prohibido a partir de 2026

Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: fumar en la terraza de tu casa en Ibiza está prohibido a partir de 2026

Joan Mayol Serra, escritor en Ibiza: "La frase de 'América para los americanos', que tan mal utiliza Trump, era de Picornell"

Joan Mayol Serra, escritor en Ibiza: "La frase de 'América para los americanos', que tan mal utiliza Trump, era de Picornell"
Tracking Pixel Contents