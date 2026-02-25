Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vivienda en IbizaLimitación vivienda no residentesAparcamiento bulevar
instagramlinkedin

Aeropuerto

La niebla obliga a un avión a volver a su destino al no poder aterrizar en Ibiza

La isla ha amanecido de nuevo este miércoles cubierta por la niebla

Niebla en Ibiza

Niebla en Ibiza / J.A. Riera

Laura M. Expósito

Laura M. Expósito

Ibiza

Ibiza ha vuelto a amanecer este miércoles cubierta de niebla. La baja visibilidad a primera hora ha obligado a un vuelo que procedía de Barcelona a volver a su destino, ya que no era posible aterrizar en es Codolar, según han informado desde AENA.

El vuelo afectado, de la compañía Ryanair, tenía previsto aterrizar en Ibiza a las 7.50 horas.

Noticias relacionadas y más

En la jornada del martes la niebla también afectó al aeródromo de Ibiza con cuatro vuelos desviados y otros dos cancelados.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Prepara unas deliciosas zanahorias con salsa de yogur, naranja y hierbabuena: una receta fácil y gourmet
  2. Detenido por intentar matar a un hombre en Ibiza: lo apuñaló cerca del corazón y se dio a la fuga cuando llegó la Policía
  3. La frialdad del hombre que agredió a su expareja en Ibiza : 'Paró a fumarse un cigarro y luego continuó
  4. La multa de la Guardia Civil a una ambulancia en Ibiza destapa, según UGT, “irregularidades gravísimas” en la nueva flota
  5. Llega una nueva borrasca a Ibiza: La Aemet activa la alerta por fuertes vientos para este jueves
  6. Una familia consigue vivir ocho años en un piso de Ibiza a cambio de 360 euros en total
  7. Detienen en Ibiza a un miembro de ‘Anonymous Fénix’, grupo 'hacktivista' acusado de ciberataques a organismos públicos
  8. Violencia machista en Ibiza: el agresor de Sant Antoni fue condenado por dos delitos de violencia de género 40 días antes de la paliza a su expareja

Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: fumar en la terraza de tu casa en Ibiza está prohibido a partir de 2026

Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: fumar en la terraza de tu casa en Ibiza está prohibido a partir de 2026

Llama la atención: La llegada, de nuevo, de pateras a las Pitiusas

Llama la atención: La llegada, de nuevo, de pateras a las Pitiusas

Aitana y un conocido dj de Ibiza se "tiran los tejos" laboralmente: ¿Colaboración a la vista?

Aitana y un conocido dj de Ibiza se "tiran los tejos" laboralmente: ¿Colaboración a la vista?

La niebla obliga a un avión a volver a su destino al no poder aterrizar en Ibiza

La niebla obliga a un avión a volver a su destino al no poder aterrizar en Ibiza

Rescatan en el mar a 30 personas llegadas en patera a Ibiza

Rescatan en el mar a 30 personas llegadas en patera a Ibiza

Las tarifas del nuevo 'parking' de Ibiza: 3,5 euros la hora, pero habrá descuento para residentes

Las tarifas del nuevo 'parking' de Ibiza: 3,5 euros la hora, pero habrá descuento para residentes

Una empresa privada gestionará un edificio y 749 plazas de 'parking' durante 40 años en Ibiza

Una empresa privada gestionará un edificio y 749 plazas de 'parking' durante 40 años en Ibiza

Joan Mayol Serra, escritor en Ibiza: "La frase de 'América para los americanos', que tan mal utiliza Trump, era de Picornell"

Joan Mayol Serra, escritor en Ibiza: "La frase de 'América para los americanos', que tan mal utiliza Trump, era de Picornell"
Tracking Pixel Contents