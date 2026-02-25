La niebla obliga a un avión a volver a su destino al no poder aterrizar en Ibiza

Ibiza ha vuelto a amanecer este miércoles cubierta de niebla. La baja visibilidad a primera hora ha obligado a un vuelo que procedía de Barcelona a volver a su destino, ya que no era posible aterrizar en es Codolar, según han informado desde AENA.

El vuelo afectado, de la compañía Ryanair, tenía previsto aterrizar en Ibiza a las 7.50 horas.

En la jornada del martes la niebla también afectó al aeródromo de Ibiza con cuatro vuelos desviados y otros dos cancelados.