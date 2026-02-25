Maria Marí, Federació de Colles de Ball i Cultura Popular d’Eivissa: "Hay muchos jóvenes de Ibiza que no saben lo que son las matanzas"

“Creo que hay mucha gente joven de Ibiza y Formentera que ni siquiera sabe qué son las matanzas”. Estas son las palabras de la presidenta de la Federació de Colles de Ball i Cultura Popular d’Eivissa, Maria Marí, durante la presentación en el Consell de Ibiza de la XXV edición de las Jornadas de Cultura Popular de las Pitiusas, titulada ‘Reminyoles, vidasses i altres celebracions’. Por ello, Marí considera que estas jornadas despiertan un notable interés entre los jóvenes de las islas. “Les suele sorprender positivamente, porque aprenden muchas cosas sobre nuestras costumbres que desconocían”, señala.

La presidenta también destaca el propósito de esta iniciativa, centrada en la enseñanza y difusión de tradiciones locales y que se celebra desde el 3 de marzo de 2001. “La Federació ha trabajado año tras año para dar continuidad a este proyecto desde la primera edición y consolidarlo como una cita clave dentro del calendario cultural pitiuso. Nació con la voluntad de preservar, compartir y hacer crecer nuestras tradiciones. Es una iniciativa que pone en valor nuestro patrimonio cultural”, afirma.

Marí agrega: "Las tradiciones no son únicamente recuerdos del pasado. También son expresiones vivas que se transforman y que se deben transmitir de generación en generación".

"Las fiestas son un aspecto fundamental de nuestra cultura popular"

Cada edición se centra habitualmente en una temática cultural pitiusa distinta. A lo largo de los años se han abordado una gran variedad de asuntos, siempre vinculados con las tradiciones de Ibiza, como el ball pagès, la medicina de antaño o los remedios de las abuelas para aliviar dolores y curar males, entre otros muchos aspectos. Marí explica el motivo de la temática elegida para esta edición: “Cada año se plantean varios temas y, cuando surgió el de cómo se celebraban las fiestas antiguamente en las islas, nos pareció una propuesta muy interesante. Es un aspecto fundamental de nuestra cultura popular y, además, hace referencia a actividades que poco a poco se están perdiendo”.

Aunque la temática cambia cada año, la reivindicación de la música popular se ha mantenido como una constante en las ediciones del último lustro. Prueba de ello es la quinta edición de ‘Illes per la Cançó’, prevista para el sábado 7 de marzo a partir de las 19 horas. Según indica Marí, "se trata de un encuentro que reúne a representantes de las cuatro islas con motivo del Día de las Baleares (1 de marzo) y que tiene como objetivo impulsar la música tradicional pitiusa, un patrimonio cultural que corre el riesgo de perderse".

En relación con el evento musical, que este año cambia de ubicación y se celebrará en el auditori Caló de s’Oli (Cala de Bou), la presidenta de la Federació se muestra satisfecha por la participación de jóvenes. “Estamos muy contentos”, señala. “Que participen jóvenes nos da esperanza para que la música tradicional siga transmitiéndose. Su implicación es fundamental para que este patrimonio cultural continúe vivo”, añade.

A pesar de la delicada situación del cancionero pitiuso, Marí se muestra optimista de cara al futuro. “Con iniciativas como ‘Illes per la Cançó’ estamos empezando a recoger los frutos de un certamen que nació con el objetivo de preservar nuestra música tradicional. Si seguimos por este camino, creo que podremos avanzar”, afirma.

"Ahora todo es diferente"

En este sentido, Marí considera que “hay que ir recuperándolas” y pone como ejemplo algunas celebraciones tradicionales: “Hoy en día se hacen pocas matanzas y, desde luego, no como antiguamente, cuando todo el proceso estaba rodeado de una auténtica fiesta. Algo similar ocurre con las bodas, que ya no se celebran como antes. Ahora todo es diferente”.

El discurso sobre la necesidad de preservar las tradiciones se concreta en un amplio programa de actividades que se desarrollará durante el mes de marzo. En este sentido, en ‘Illes per la Cançó’ se llevará a cabo una muestra de glosadores y cantantes de Baleares. Será una de las actuaciones destacadas del programa, que arrancará el 5 de marzo a las 20 horas en Sa Nostra Sala con la jornada ‘Favors, reminyoles i treballades. Les feines tradicionals a la pagesia’, a cargo del artesano tradicional pitiuso Vicent Marí Serra, ‘Palermet’.

El 12 de marzo, también en Sa Nostra Sala y a las 20 horas, se celebrará la sesión ‘Festes d’estiu. Ballades vora pous i fonts’, impartida por la historiadora Susana Cardona Torres.

Posteriormente, el 14 de marzo, a las 20 horas y en el mismo espacio, continuará el programa con la ponencia ‘Noves tendències dins les manifestacions del patrimoni cultural immaterial’, a cargo de Vicent Torres Ferrer Benet.

El 18 de marzo, igualmente a las 20 horas en Sa Nostra Sala, Maria Torres Torres Rafal ofrecerá la charla ‘Amor de matances’, centrada en una de las tradiciones más arraigadas de la cultura popular pitiusa.

Por su parte, el 20 de marzo, a las 19.30 horas, el Espai Cultural Can Ventosa acogerá la conferencia ‘Festeig pagès, bodes, festa de comares i altres celebracions casolanes’, impartida por Lina Sansano Costa.

La jornada incluirá además un homenaje a Carmen Tur Ferrer y la presentación del libro correspondiente a las XXIV Jornadas de Cultura Popular de las Pitiusas, titulado 'Medicina i remeis pagesos'.

"Una iniciativa exitosa"

La iniciativa está organizada por la Federació de Colles de Ball i Cultura Popular d’Eivissa, en colaboración con el Consell de Ibiza. Por ello, a la presentación asiste la consellera de Educación, Cultura y Patrimonio, Sara Ramon Roselló, quien destaca que las Jornadas de Cultura Popular de las Pitiusas “son un éxito”.

La responsable insular invita a la ciudadanía a participar en el evento y subraya su relevancia: “Es imprescindible que estas tradiciones pasen de generación en generación. Todos sabemos que el patrimonio cultural es frágil y necesita ser protegido”.

En un contexto de cambios sociales y pérdida progresiva de tradiciones, las Jornadas de Cultura Popular vuelven a reivindicar que la identidad cultural no se hereda sola: necesita espacios donde enseñarse, celebrarse y transmitirse.