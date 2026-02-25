Llama la atención: La llegada, de nuevo, de pateras a las Pitiusas
La llegada, de nuevo, de pateras a las Pitiusas, después de los reiterados episodios de tormentas sufridos en las islas durante las últimas semanas. Las mafias que controlan este tráfico de personas que entran en situación irregular, mayoritariamente desde las costas de Argelia, se han puesto de nuevo en marcha para sacar rédito económico a esta actividad.
La decisión del equipo de gobierno del Consell de Formentera, de Sa Unió, de desistir del procedimiento ordinario que había interpuesto, por votación de todos los grupos del pleno, contra el acuerdo adoptado por la Autoridad Portuaria el pasado 6 de mayo de 2025, relativo a los pliegos del nuevo concurso para la explotación de instalaciones en el puerto de la Savina. Un informe jurídico ve poco recorrido a la vía judicial y Sa Unió justifica la medida por la «prudencia y responsabilidad» en el uso de los recursos públicos.
