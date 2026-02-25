Llama la atención: La llegada, de nuevo, de pateras a las Pitiusas

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La llegada, de nuevo, de pateras a las Pitiusas

Imagen de archivo de una patera. / Vicent Marí

La llegada, de nuevo, de pateras a las Pitiusas, después de los reiterados episodios de tormentas sufridos en las islas durante las últimas semanas. Las mafias que controlan este tráfico de personas que entran en situación irregular, mayoritariamente desde las costas de Argelia, se han puesto de nuevo en marcha para sacar rédito económico a esta actividad.

La decisión del equipo de gobierno del Consell de Formentera, de Sa Unió, de desistir del procedimiento ordinario que había interpuesto, por votación de todos los grupos del pleno, contra el acuerdo adoptado por la Autoridad Portuaria el pasado 6 de mayo de 2025, relativo a los pliegos del nuevo concurso para la explotación de instalaciones en el puerto de la Savina. Un informe jurídico ve poco recorrido a la vía judicial y Sa Unió justifica la medida por la «prudencia y responsabilidad» en el uso de los recursos públicos.

  1. Prepara unas deliciosas zanahorias con salsa de yogur, naranja y hierbabuena: una receta fácil y gourmet
  2. Detenido por intentar matar a un hombre en Ibiza: lo apuñaló cerca del corazón y se dio a la fuga cuando llegó la Policía
  3. La frialdad del hombre que agredió a su expareja en Ibiza : 'Paró a fumarse un cigarro y luego continuó
  4. La multa de la Guardia Civil a una ambulancia en Ibiza destapa, según UGT, “irregularidades gravísimas” en la nueva flota
  5. Llega una nueva borrasca a Ibiza: La Aemet activa la alerta por fuertes vientos para este jueves
  6. Una familia consigue vivir ocho años en un piso de Ibiza a cambio de 360 euros en total
  7. Detienen en Ibiza a un miembro de ‘Anonymous Fénix’, grupo 'hacktivista' acusado de ciberataques a organismos públicos
  8. Violencia machista en Ibiza: el agresor de Sant Antoni fue condenado por dos delitos de violencia de género 40 días antes de la paliza a su expareja

Ibiza ya no es el destino top para los británicos: esto es lo que eligen ahora

La dj de Ibiza Bjones convierte su lucha contra el cáncer en música con el lanzamiento un nuevo tema desde el hospital

Del "esto sabe mucho a pescado" tras comerse tres platos con caviar en Ibiza a anunciar caviar de lujo

¿Qué son los ‘therian’ y por qué Ibiza podría ser el lugar perfecto para ellos?

CSIF gana las elecciones sindicales en el Consell de Ibiza

Oportunidad en Ibiza: piso con vistas al mar por menos de 300.000 euros

Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: fumar en la terraza de tu casa en Ibiza está prohibido a partir de 2026

Joan Mayol Serra, escritor en Ibiza: "La frase de 'América para los americanos', que tan mal utiliza Trump, era de Picornell"

