Joan Mayol Serra, escritor en Ibiza: "La frase de 'América para los americanos', que tan mal utiliza Trump, era de Picornell"

"Se trata de presentar un personaje que es injustamente poco conocido, yo creo que ha sido uno de los más importantes de la historia", explica Joan Mayol Serra, biólogo, expolítico y autor mallorquín, sobre Joan Baptista Picornell, el personaje histórico al que le dedica la novela 'El sediciós', que presentará este viernes a las 20 horas en la biblioteca municipal de Can Ventosa. "Es conocido por historiadores, pero a nivel popular no, aunque fue uno de los pedagogos más importantes del siglo XVIII, un revolucionario constante, porque participó en revoluciones en Madrid, Venezuela, Texas, y fue, a su vez, el creador de la primera farmacopea de los Estados Unidos", exalta Mayol: "Tiene una vida extraordinaria que he querido resumir y novelar un poco, porque creo que vale la pena conocer a este personaje".

Picornell era todo un ilustrado: "Soñaba con una América libre, pero primero intentó luchar contra la monarquía española en Madrid, hizo un intento de traspasar a Madrid la revolución francesa, y fue descubierto pocos días antes de hacer esta rebelión, con otros conspiradores. Fue condenado a muerte por sedición". De ahí proviene el título de la novela, explica. Fue condenado de manera "un poco misteriosa, no fue justificado, sino que se le conmutó la pena de muerte por una pena de prisión perpetua y destierro. De ahí, lo enviaron a Venezuela".

La vida de Picornell en las Américas

"En Venezuela contactó con los independentistas venezolanos, durante el primer intento de independencia de Venezuela y promovió otra rebelión. Logró escapar de la cárcel, pero también se le descubrió y consiguió huir por el Caribe. Tuvo un periplo por muchas islas del Caribe, que en aquel momento era el centro económico más importante del mundo, porque había una gran producción de azúcar, que en el libro se explica que es la primera droga que va a perjudicar mucho, sobre todo en los esclavos negros que se importaban por esta producción. Picornell también contribuyó a la lucha contra la esclavitud", indica el autor sobre los inicios de su protagonista en el continente.

"Después se va a los Estados Unidos, que son una independencia reciente. Toda esa frase de 'América para los americanos', que tan mal utiliza el presidente Trump ahora, era de Picornell. Después, participó en el intento de independencia de Texas, lo nombraron presidente, y, posteriormente, hay un giro completo de su vida, porque él, probablemente ilusionado con la Constitución de 1812, le pide el perdón a España, que le perdona, pero no se le permite volver al país. Finalmente, se establece en Cuba, donde murió", explica sobre la etapa final de su historia.

Joan Mayol Serra con su libro 'El sediciós' / Archivo personal

La ideología de Picornell

Ante la relevancia de figuras como Picornell, Mayol comenta que hoy en día le tildaríamos de "utópico": "Él hizo bandera de los derechos del hombre y del ciudadano. Primero, tradujo al español los derechos del hombre de la revolución francesa, consagró su vida a una lucha constante por la liberación de los pueblos. A diferencia de otros líderes independientes americanos, es una figura que merece ser reconocida, recordada y honrada". El autor argumenta que "a pesar de que durante su vida no consiguió ninguno de los objetivos que se planteó, sí que a posteriori, los países por cuya libertad luchó en vida, se independizaron, también por su apoyo. Una lucha sin éxito, que después sí que lleva a la liberación de las Américas. El progreso social que trajo es indudable", recalca.

La novela contiene una nota explicativa bastante extensa sobre Miquel dels Sants y Gabriel Alomar, dos mallorquines con los que Picornell nunca tuvo contacto, nacieron tras su muerte, pero que gracias a "una pirueta de narrador, literaria, no real", encuentran cabida en el libro: "Son las dos figuras, dos intelectuales del cambio del siglo de XIX al XX, más importantes. Buscando sus obras completas, tanto una como la otra, hay muchas frases que me han permitido coserlas una en la otra para imaginar un diálogo que hubiésemos podido tener si hubiésemos conocido y comentado la figura de Picornell. Insisto, que es imaginativo, pero que está basado en frases reales de estos dos autores. Por lo tanto, es un ejercicio, una reflexión sobre si una persona debe ser juzgada por el último momento, esta demanda de perdón a Fernando VII, o bien por toda su trayectoria vital, ya que claramente nos tenemos que decantar por su trayectoria vital", expone Mayol.

El recorrido de Joan Mayol

"Es la primera novela que escribo", asegura Mayol, que ha escrito varios libros, pero jamás este formato: "Me encontré con una doctora de Caracas, que hizo su tesis doctoral sobre Picornell, conseguí bibliografía antigua y agotada sobre este personaje, y me lo pasé muy bien, tanto documentándome, como escribiendo. Ya había escrito mucho, porque he escrito muchas cosas sobre la historia, pero es la primera vez que hago una cosa novelada. Ha sido muy agradable y ahora espero que interese a los lectores.

Mayol estudió Biología: "He trabajado 40 años en temas ambientales, tuve una etapa política, pero profesionalmente mi trabajo siempre ha sido de conservación de la naturaleza. He escrito libros sobre océanos, reptiles, anfibios, después también escribí la producción del aceite, otra faceta de la que dispongo". Por último, explica que su libro sobre producción de aceite, 'L'Oli de Mallorca', lo presentó, también, en Ibiza.