Cuatro años y nueve meses de internamiento para un menor que estuvo a punto de matar a otro rajándole el cuello con una botella en Ibiza

La Audiencia Provincial de Palma ha confirmado la condena impuesta a un menor que estuvo a punto de matar a otro durante una noche de fiesta en Platja d'en Bossa, donde le rajó el cuello y otras partes del cuerpo con una botella rota. Los hechos, que sucedieron el 28 de julio de 2024, han derivado en cuatro años y nueve meses de internamiento para el agresor por homicido en grado de tentativa, así como una indemnización de casi 48.000 euros a la víctima, que arrastra numerosas secuelas físicas y psicológicas.

Los hechos se produjeron alrededor de las cuatro de la madrugada en el aparcamiento situado frente a la oficina de turismo de Platja d'en Bossa, en las inmediaciones del pub Top 21. Allí, ambos menores, que tenían 17 años en aquel momento, mantuvieron un altercado verbal cuyo contenido exacto no se detalla en la sentencia, pero que desembocó en una agresión súbita y de extrema violencia.

Según los hechos probados, el condenado recogió una botella de cristal que se encontraba apoyada en un muro, la rompió contra un cuadro de luz para "aumentar su letalidad" y, con ella en la mano, se dirigió hacia la víctima. El tribunal considera acreditado que actuó “con intención de atentar contra la vida” del otro joven o, al menos, asumiendo de forma consciente el altísimo riesgo letal de su conducta.

El primer acometimiento fue directo al cuello. El menor clavó la botella rota en la región anterolateral izquierda, provocando una herida profunda y una hemorragia abundante. La víctima intentó taponarse la herida con sus propias manos mientras retrocedía. Lejos de cesar, el agresor continuó atacándole, asestándole nuevos cortes en la espalda, brazos y cabeza mientras el joven trataba de huir.

A escasos metros se encontraban la novia de la víctima y un amigo, que intentaron intervenir, sin éxito. El resto de personas presentes estaban a una distancia de entre 20 y 30 metros del lugar exacto de la agresión. Malherido y sangrando profusamente, el joven consiguió escapar y subirse por la ventanilla a un vehículo de transporte privado que pasaba por la zona, cuyo conductor lo trasladó de inmediato al hospital.

Cirugía urgente y riesgo vital

Aproximadamente una hora después de su llegada al centro hospitalario fue intervenido de urgencia. Presentaba una herida incisa de 15 centímetros en el cuello con desgarro de partes blandas, además de varias lesiones en la espalda de hasta 7 centímetros, dos cortes en el brazo izquierdo con afectación muscular y una herida en la región frontal, junto con erosiones en ambas rodillas.

El informe forense subraya que la zona del cuello es anatómicamente crítica por la concentración de estructuras vasculares, nerviosas y respiratorias a escasa profundidad. Los especialistas destacaron que la hoja de vidrio pasó a escasos milímetros de los grandes vasos sanguíneos y que, de haberlos seccionado, el desenlace habría podido ser mortal por shock hemorrágico.

Durante la intervención quirúrgica se controló un resangrado activo, se localizó el músculo esternocleidomastoideo expuesto y se procedió a la sutura de una arteriola muscular, además de la colocación de un drenaje y el cierre por planos de la herida. El joven permaneció hospitalizado hasta el día siguiente y, tras el alta, tuvo que someterse a curas periódicas durante más de un mes.

43 días de curación y secuelas visibles

El tiempo total de curación de las lesiones fue de 43 días, de los cuales 30 fueron considerados de perjuicio grave y 13 de perjuicio moderado. En la exploración realizada meses después se objetivaron múltiples cicatrices visibles: una en la frente, varias en el brazo izquierdo, también en la espalda y una especialmente llamativa en el cuello, de siete centímetros de longitud. Según recoge la resolución, esta cicatriz le genera tirantez cutánea y limitación de la movilidad cervical.

El informe pericial resalta no solo la visibilidad permanente de las marcas, especialmente en una zona tan expuesta como el cuello, sino también la afectación psicológica asociada. El propio joven manifestó que la cicatriz le produce incomodidad física constante y malestar emocional cuando otras personas le preguntan por lo ocurrido, obligándole a revivir los hechos. Tras las curas iniciales, inició tratamiento con láser para atenuar la cicatriz cervical.

Más allá de las lesiones físicas, la agresión ha tenido un impacto psicológico significativo. El informe forense acredita que la víctima padece un trastorno de estrés postraumático crónico directamente vinculado al ataque. El menor presenta sintomatología ansiosa: dolor torácico, sensación de falta de aire, dificultades de concentración, alteraciones del sueño, embotamiento afectivo, despersonalización y episodios de ira contenida. También muestra síntomas depresivos y sentimientos de desconfianza.

Antes de los hechos llevaba, según recoge la sentencia, una vida “tranquila y normalizada”, con buena relación familiar y social. Tras la agresión, su funcionamiento personal, escolar y social se vio afectado. Ha retomado la práctica del fútbol como actividad de apoyo, que le ayuda a sobrellevar la situación, pero continúa en seguimiento psicológico.

Condena confirmada

La Audiencia Provincial confirma la condena por un delito de homicidio en grado de tentativa publicada en primera instancia por el Juzgado de Menores número 2 de Palma. El menor deberá cumplir cuatro años y nueve meses de internamiento en régimen cerrado, seguidos de tres años de libertad vigilada. También se mantiene la prohibición de comunicación y de acercamiento a menos de 500 metros de la víctima durante seis años.

En concepto de responsabilidad civil, el condenado y su padre deberán indemnizar al perjudicado con 41.426,32 euros, más 2.039 euros por facturas médicas, cantidad que se incrementará en un 10% al tratarse de un delito doloso, descontando los 15.000 euros ya consignados.

El tribunal rechaza los argumentos de la defensa sobre una supuesta falta de ánimo homicida o una alteración relevante de las facultades por consumo de alcohol. La sentencia sostiene que el ataque fue deliberado, dirigido a una zona vital y ejecutado sin pérdida apreciable de control, por lo que confirma íntegramente los pronunciamientos recurridos.