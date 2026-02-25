José González, profesor: "El lenguaje audiovisual es una herramienta de transformación de la sociedad, puede desembocar en propaganda o en avances sociales, es peligroso"

Los profesores y estudiantes de la Escuela de Arte de Ibiza atienden este miércoles a la proyección de diversos cortometrajes dentro de la programación del día del festival de cine Ibizacinefest. Los invitados, previo a la proyección, tratan de sacarse una foto grupal en la entrada de Can Ventosa a la hora a la que se suponía que debía de empezar. Las indicaciones son varias y confusas y lo que podrían haber sido dos segundos de apretar el botón de disparar de la cámara, se transforman en diez minutos. Esto lleva al estrés de los adultos, puesto que les informan que la sala cierra a la 13.30 horas, son dos horas de proyección y planean una pausa entre medias: "Entrad ya", es el mensaje que moviliza a la multitud de adolescentes hacia la sala llena de butacas.

Allí, pretenden sacar otra foto, lo cual lleva a mover al alumnado de lado a lado. Además, el director del festival, Xavier Herrero, hace una pequeña presentación de qué es lo que visualizarán los jóvenes durante el siguiente par de horas. Los alumnos, tras la confusión inicial, atienden sin distracciones y comienza la proyección de los cortos.

Los cortometrajes mostrados

Las proyecciones son internacionales y dado su carácter experimental, pueden llevar a la confusión. El corto alemán, 'Violet', de la directora Laura Engelhardt, muestra imágenes de un niño con escoliosis y una adolescente que le debe cuidar. Se muestran escenas sexuales que provocan la risa, si bien sutil, de los adolescentes que, aunque fuera de esperar, choca con la seriedad de mostrar una lacra como la pedofilia entre menores de edad.

El siguiente cortometraje, 'About the pink cocoon', de Binyu Wang, es chino y trata temas como la familia, el embarazo y el parto en el gigante asiático, con problemas propios del país y otros que se pueden extrapolar a los demás países del mundo: el dolor, la preferencia de género del bebé o la problemática a principios de siglo en China de no poder tener más hijos de lo establecido. "Yo no quería una hija para que no supiera lo que es ser madre", es una frase potente que traslada la protagonista Jiao y que ha hecho reflexionar a los jóvenes en la sala.

Los participantes de la Escuela de Arte

Antes de las proyecciones, cuatro de los estudiantes, Miuna, Aisha Alcázar, Samuel Lozano e Idelio Correa, expresan sus visiones en torno al cine. Sobre lo que les gusta, Aisha lo tiene claro: "El impacto que da, la emoción que transmite", y añade Miuna, "cómo los actores pueden transmitir ese efecto, o sea, el teatro, la actuación, me encanta". Además, los jóvenes explican que no saben qué cortos verán: "No nos han dicho nada de lo que sería, la verdad, es sorpresa".

Sobre las películas que más les gustan exponen tipos muy diferentes. Samuel mantiene que la suya es 'Cars': "Porque es una película que he visto desde mi infancia y me ha transmitido mucho coraje al tomar decisiones personales, también para valorar a las personas que quiero. Además, me gustan mucho los coches por eso". Su compañero Idelio da un giro de 180º y comenta que su película preferida es 'Hasta el último hombre': "A mí me parece muy chula, al final es una película que te transmite algo que sientes, me ha gustado mucho". Aisha considera la mejor 'Shutter Island', "el final tiene un plot twist increíble y la actuación también está super bien", mientras que a Miuna le gusta 'Stardust', "la veía siempre con mi madre de pequeña y ya se ha quedado ahí".

Su profesor de cultura audiovisual del centro, José González, propone esta actividad para los alumnos como alternativa a las "plataformas de streaming más comerciales, donde todo es muy digerible": "Los cortometrajes son experimentales, de muchos lugares, desde Australia hasta la India. Que los estudiantes vayan viendo y adquiriendo un poco de gusto, un poco de criterio y no siempre lo mainstream". A su vez, en sus clases siempre transmite, sobre todo: "Que aprendan que el lenguaje audiovisual tiene mucho poder de emocionar y que es muy importante, porque también es capaz de transformar. Es una herramienta de transformación de la sociedad, que puede desembocar en propaganda o en avances sociales, es peligroso. Si no se tiene cuidado puede ser muy peligroso".

El organizador del evento

Xavier Herrero, organizador del Ibizacinefest, durante la presentación de las proyecciones en Can Ventosa. / J.A. Riera

Xavier Herrero explica las necesidades de proyectos como el Ibizacinefest en su décima edición. Dice que la selección del día es de "corto internacional": "Igual que las demás secciones que tenemos en el corto nacional, las califica Goya, Fugaz, Fem Cine, incluso el Cine Kids, todo funciona de la misma manera. El festival está abierto entre 9 y 10 meses al año para recibir inscripciones, recibimos unas 2.000 y de ahí hemos hecho una selección para cada sección".

Sobre el carácter "alternativo" del festival expresa que se le puede atribuir por el cine de autor: "Nos referimos a que es la otra cara del cine —la buena cara del cine—, es un contrapunto a lo que sería el cine comercial de consumo industrial. Son películas que los directores y las directoras que vienen nos explican muy claramente: Han hecho esta película por necesidad. Son autores que han querido hacer las películas y todas tienen que ver con problemáticas socioculturales actuales", asevera Herrero, que matiza "lo que no quiere decir que algunas se estrenen en salas comerciales también". Los estudiantes pueden extraer, a su parecer, muchas ideas "a nivel de realización, de fotografía, de guión, de acto, es realista", mantiene Herrero.

"Como cineasta, en los ocho últimos años, he hecho seis metrajes que han acabado en plataformas como Filmin, algunos de temática balear y los últimos proyectos en Mauritania y en la India. Como fotógrafo he sido fotógrafo de carrera, documentalista, y acabo de cerrar una exposición en Barcelona. Como gestor cultural, principalmente este proyecto, que lleva 10 años en marcha, dirección de festivales...", comenta Herrero sobre su trayectoria.