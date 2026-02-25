HUGEL, de día en Ushuaïa y de noche en Hï Ibiza: "Me siento orgulloso y agradecido"

Las discotecas Ushuaïa Ibiza y Hï Ibiza unirán fuerzas el 25 de junio con un formato especial day & night protagonizado por HUGEL, una jornada que comenzará a plena luz del día y continuará de noche en el Theatre cerrado. Bajo el título 'HUGEL Presents Make The Girls Dance – Day & Night Special', la propuesta aspira a convertirse en uno de los momentos señalados del verano 2026, combinando su fusión de latin house, afro house y un groove "contagioso".

La experiencia arrancará en Ushuaïa Ibiza "bajo el sol mediterráneo", con una atmósfera de carácter festivalero en la que, según la organización, música y puesta en escena se unen para convertir la tarde en un "carnaval al aire libre". Ritmos latinos, energía constante y una pista entregada desde el primer beat son los ingredientes con los que el artista francés plantea el tramo diurno del evento.

La fiesta continúa hasta el amanecer

Con la llegada de la noche, el protagonismo se trasladará a Hï Ibiza, descrito como epicentro donde convergen sonido, innovación y comunidad en la pista de baile. Allí, HUGEL tomará el control del Theatre como parte de su residencia de 17 fechas los jueves por la noche. El objetivo: intensificar el viaje y prolongar la celebración "hasta la madrugada", manteniendo la identidad sonora de 'Make The Girls Dance', donde afro house, latin house y house clásico dialogan en una experiencia sin pausas.

El propio HUGEL ha subrayado el carácter especial de esta cita en un mensaje incluido en el comunicado: "Recuerdo venir a Ibiza hace años con la esperanza de poder pinchar aquí algún día. Ahora vamos a tomar los dos espacios en las mismas 24 horas con mi propia fiesta. Eso no es algo que dé por sentado. Me siento orgulloso. Me siento agradecido", afirma.

La noche del 25 de junio se completará con Miss Monique al frente del Club Room, sumando un universo melódico que refuerza la diversidad sonora que define la programación del club. Además, a lo largo del verano, la artista liderará esa sala cada jueves del 4 de junio al 24 de septiembre.