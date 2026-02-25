La nueva receta electrónica falla en Ibiza: las farmacias recurren al suministro manual de medicamentos

Las farmacias de Ibiza y Formentera suministran medicamentos de manera manual este miércoles, aunque hay algunas que no tienen más remedio que pedir a los usuarios que se acerquen más tarde a recoger sus medicina. Se trata del tercer día con el nuevo sistema de prescripción y dispensación electrónica de medicamentos que el Ib-Salut puso en marcha y sigue dando problemas, por lo que las farmacias están utilizando el Código de Identificación Personal (CIP) que aparece en las tarjetas sanitarias.

Mientras de normal las tarjetas permiten acceder al historial de un paciente cuando se pasan por el lector de una farmacia, ahora los profesionales tienen que teclear el código de once dígitos numéricos que en Baleares suele empezar por 38. Se trata de un método algo más lento que en algunos casos puede generar más espera. Sin embargo, esta actuación forma parte del protocolo previsto para este tipo de incidencias, por lo que el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Baleares (Cofib) ha solicitado que se active. Según confirman, actualmente funciona en todas las farmacias de la comunidad.

Actualizaciones en el sistema Sigma

Estas incidencias se detectan desde que el lunes se activó el nuevo sistema de receta electrónica, denominado Sigma. "El anterior sistema (RELE) tenía 20 años de antigüedad y este es mucho más avanzado, con mucha mayor interoperabilidad, que permite que recojas tus recetas, por ejemplo, en países de la Unión Europea o que accedan a tu historial farmacológico en otras comunidades autónomas", explican desde el Ib-Salut.

De este modo, se unifica la gestión del tratamiento ambulatorio del paciente en una aplicación web para garantizar la continuidad de su medicación. Entre otras mejoras, más adelante permitirá que se utilice una tarjeta sanitaria virtual para retirar medicamentos en la farmacia —en lugar de la física— o contará con una aplicación móvil (EspaiSalut) en la que cada usuario podrá consultar sus tratamientos y cuándo podrá renovarlos.

"Se trata de un cambio de sistema total y, por lo tanto, lógicamente, hay incidencias", señalan desde el Servei Balear de Salut. Por este motivo, aunque el sistema funcionó el domingo cuando se hicieron pruebas en las farmacias de guardia, el lunes se detectaron algunos fallos. Para solucionarlos, se hizo una actualización que paralizó el sistema entre las 15 y las 17 horas.

Introducción manual para dispensar medicamentos

Este martes por la noche las farmacias que estaban de guardia detectaron otro incidente, por lo que el miércoles por la mañana se hizo otra actualización. En esta ocasión se ha decidido recurrir a la introducción del CIP para dispensar los medicamentos. Desde el Ib-Salut aclaran que las incidencias que se han registrado hasta el momento se concentran únicamente en dispensación y no en prescripción: "En los centros de salud y en los hospitales no hay problema y funciona con normalidad. Todos los médicos pueden prescribir".

Hasta que se solucione el problema, se va a recurrir a este método, proceso que esperan que dure lo mínimo posible, pero ante el que se pide paciencia: "El objetivo es que todos los pacientes puedan recoger su medicación e ir solventando las incidencias que se van produciendo, porque es una integración muy compleja, en la que entra dentro de la normalidad que no funcione a pleno rendimiento desde el primer momento", apuntan desde IbSalut.

El Servei de Salut alega que las incidencias no se podían prever, ya que se detectaron una vez que empezó a funcionar el nuevo sistema. En cuanto se conocen, primero se tiene que descubrir qué problema hay, a cuántas oficinas afecta y de qué manera antes de tomar la decisión de realizar otra actualización.

Incidencias en todas las farmacias de Balears

Aunque no se conoce el número exacto de farmacias afectadas, Salud aclara que las incidencias han sido generalizadas en toda la comunidad autónoma, y no solo en las Pitiusas. Además, hay algunos establecimientos en los que resulta más complicado: "Cada farmacia tiene sus sistemas informáticos y estos tienen que integrarse en el nuevo sistema de receta electrónica".

Este miércoles por la mañana Diario de Ibiza consultó a varias farmacias repartidas en los diferentes municipios de la isla y la respuesta más repetida ha sido que el nuevo sistema funciona "a medias" o "a ratos". Esto se debe a que la mayoría confirman que pueden funcionar solo con el CIP. En dos ocasiones mencionan que ni siquiera podían acceder al sistema utilizando el código, pero desde el Cofib matizan que se trata de casos puntuales. En estas situaciones, cada profesional busca la alternativa que permita proporcionar la medicación. En algunas ocasiones se solicita a los usuarios que vuelvan otro día y, en casos de urgencia, se les pide que contacten con su médico para que les proporcione una receta física.

A pesar de las complicaciones que se están produciendo, los profesionales comprenden los incidentes puntuales. "Se han atrevido a hacer algo muy difícil, pero que irá muy bien a la comunidad", afirman desde una farmacia de Vila, en la que aseguran que en los tres días de funcionamiento del nuevo sistema ya han probado suministrar medicamentos a usuarios de otras comunidades autónomas y, en este caso, "ha funcionado". Desde otra farmacia, sin embargo, aseguran que el cambio de sistema "está siendo caótico": "El nuevo sistema se cae continuamente".