Pascuas en Ibiza

Talleres, cine y gincana de huevo: Sant Antoni abre la preinscripción para la Escuela de Pascua

Las plazas son limitadas y es requisito excluyente estar empadronados en el municipio

Unos niños en la Escuela de Pascua en una imagen de archivo.

Unos niños en la Escuela de Pascua en una imagen de archivo. / Ayuntamiento de Santa Eulària

Redacción Digital

Ibiza

El Ayuntamiento de Sant Antoni, a través de la concejalía de Juventud, pone en marcha una nueva edición de la Escuela de Pascua, que se celebrará del 7 al 10 de abril, coincidiendo con las vacaciones escolares de Semana Santa.

La iniciativa está dirigida a niños y niñas nacidos entre 2015 y 2020 (de 6 a 11 años) y tiene como objetivo facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral. Las sesiones se desarrollarán en el Espai Jove de Sant Antoni, de 9 a 14 horas.

Talleres, juegos y gincana de huevos de chocolate

Durante los cuatro días, los participantes podrán disfrutar de un programa de actividades lúdicas y educativas que incluye dinámicas de cohesión grupal, talleres de inteligencia emocional, expresión corporal y yoga infantil. La programación también contempla talleres temáticos de Pascua, actividades de dibujo y pintura, juegos de mesa e interactivos, propuestas deportivas, sesiones de cine y una gincana con búsqueda de huevos de chocolate.

Requisitos e inscripción: empadronamiento y sistema de puntuación

Las plazas son limitadas y el proceso de admisión se realizará por orden de inscripción, aplicando un sistema de puntuación basado en distintos criterios. Como requisito obligatorio para participar será necesario estar empadronado en Sant Antoni.

La Escuela de Pascua de Sant Antoni se celebrará del 7 al 10 de abril.

La Escuela de Pascua de Sant Antoni se celebrará del 7 al 10 de abril. / Ayuntamiento de Sant Antoni

El Ayuntamiento puntuará, entre otros aspectos, pertenecer a familias numerosas, monoparentales o con necesidades especiales, así como que los progenitores o tutores legales acrediten que se encuentran en situación laboral activa.

La preinscripción se abrirá del 9 al 12 de marzo a través de un formulario disponible en la web municipal. El listado provisional de admitidos se publicará el día 16, el periodo de reclamaciones y modificaciones será del 17 al 19 de marzo, y el listado definitivo se dará a conocer el martes 24 de marzo. Las familias con plaza adjudicada podrán formalizar la matrícula y realizar el pago de la cuota, fijada en 50 euros, hasta el viernes de esa semana.

Para más información, las personas interesadas pueden contactar a través del correo espaijove@santantoni.net.

