Los escolares de L’Urgell rescatan el «tesoro» lingüístico de Ibiza

Palabras que forman parte de la memoria colectiva de la isla vuelven a cobrar vida en el Centre de Cultura de Can Jeroni. El alumnado de Infantil y Primaria del CEIP L’Urgell ha impulsado el proyecto ‘El tresor de les paraules de la nostra terra’, una iniciativa dedicada al estudio y recuperación de palabras eivissenques con el objetivo de preservar el patrimonio lingüístico y reforzar la identidad cultural.

La exposición, abierta del 26 de febrero al 8 de marzo, reúne el resultado de un trabajo colaborativo e interdisciplinar en el que ha participado todo el centro. Cada grupo de alumnos ha investigado unas ocho palabras, profundizando en su significado, origen y uso. El proceso, además de enriquecer el vocabulario del alumnado, ha generado espacios de diálogo y reflexión en las aulas.

Una vez seleccionados los términos, cada estudiante ha elaborado una lámina con la palabra escrita, su significado y un dibujo. Este formato ha permitido trabajar de manera conjunta competencias lingüísticas, artísticas y comunicativas, adaptadas a las diferentes edades y niveles.

La muestra exhibe todas las láminas realizadas por los distintos grupos en «un espacio lleno de color y creatividad», donde se invita a redescubrir vocablos que forman parte del patrimonio de Ibiza. Desde el centro subrayan que el proyecto ha permitido «fomentar el respeto por la cultura propia y dar voz a palabras que no queremos que caigan en el olvido». Recuperarlas, destacan, es también «recuperar memoria, identidad y pertenencia», demostrando que con ilusión y compromiso es posible mantener viva la lengua y proyectarla hacia el futuro.