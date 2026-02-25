Educación
Los escolares de L’Urgell rescatan el «tesoro» lingüístico de Ibiza
El Centre de Cultura de Can Jeroni inaugura este jueves la exposición ‘El tresor de les paraules de la nostra terra’.
Palabras que forman parte de la memoria colectiva de la isla vuelven a cobrar vida en el Centre de Cultura de Can Jeroni. El alumnado de Infantil y Primaria del CEIP L’Urgell ha impulsado el proyecto ‘El tresor de les paraules de la nostra terra’, una iniciativa dedicada al estudio y recuperación de palabras eivissenques con el objetivo de preservar el patrimonio lingüístico y reforzar la identidad cultural.
La exposición, abierta del 26 de febrero al 8 de marzo, reúne el resultado de un trabajo colaborativo e interdisciplinar en el que ha participado todo el centro. Cada grupo de alumnos ha investigado unas ocho palabras, profundizando en su significado, origen y uso. El proceso, además de enriquecer el vocabulario del alumnado, ha generado espacios de diálogo y reflexión en las aulas.
Una vez seleccionados los términos, cada estudiante ha elaborado una lámina con la palabra escrita, su significado y un dibujo. Este formato ha permitido trabajar de manera conjunta competencias lingüísticas, artísticas y comunicativas, adaptadas a las diferentes edades y niveles.
La muestra exhibe todas las láminas realizadas por los distintos grupos en «un espacio lleno de color y creatividad», donde se invita a redescubrir vocablos que forman parte del patrimonio de Ibiza. Desde el centro subrayan que el proyecto ha permitido «fomentar el respeto por la cultura propia y dar voz a palabras que no queremos que caigan en el olvido». Recuperarlas, destacan, es también «recuperar memoria, identidad y pertenencia», demostrando que con ilusión y compromiso es posible mantener viva la lengua y proyectarla hacia el futuro.
