La dj de Ibiza Bjones convierte su lucha contra el cáncer en música con el lanzamiento un nuevo tema desde el hospital

La dj Bjones, ibicenca de adopción y referente internacional de nuestra isla, ha anunciado el lanzamiento de su nuevo single titulado "Side Effects" (Efectos secundarios). Un tema que no es un lanzamiento más en su carrera, sino el resultado directo de la batalla personal que la artista está librando actualmente contra un cáncer de médula.

Bajo el sello Arryba Music, que la propia dj ha decidido reactivar con más fuerza que nunca, "Side Effects" (Efectos Secundarios) nace como una respuesta creativa a los momentos difíciles. "Cada historia, incluso las difíciles, tiene sus efectos… y de todo esto también está naciendo música", ha explicado la artista, quien ha vinculado directamente el título de la canción con las secuelas y sensaciones que está viviendo durante su tratamiento.

Un mensaje de valentía desde el hospital

El anuncio del tema llega acompañado de un vídeo en sus redes sociales donde Bjones, con una honestidad sobrecogedora, se muestra desde el hospital tras haber recibido su primer ciclo de quimioterapia. A pesar de reconocer que ha pasado días complicados con dificultades para moverse y la caída del cabello, la dj ha enviado un mensaje de optimismo a sus seguidores.

"He decidido seguir caminando, paso a paso", afirma en el vídeo, donde se la ve sonriente y con ganas de bailar al ritmo de su nueva producción. Para Bjones, la música no es solo su profesión, sino una herramienta que le da la energía necesaria para afrontar este "obstáculo" que la vida le ha puesto por delante.

"Más Arryba que nunca"

Además del single, la productora ha confirmado que retoma el mando de su sello discográfico con el objetivo de hacerlo crecer y convertirlo en una plataforma de apoyo para artistas hispanohablantes y de todo el mundo. Su lema para esta etapa no deja lugar a dudas: "¡Más ARRYBA que nunca!".

Con el estreno de "Side Effects" previsto para el próximo 6 de marzo, la comunidad electrónica internacional y sus vecinos de Ibiza se han volcado en mensajes de apoyo.