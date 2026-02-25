Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Movilización

David, trabajador autónomo en Ibiza: "El retraso en pagos por parte de instituciones es uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos"

Los autónomos se manifestarán el 2 de marzo en todo el país

Imagen de archivo de la movilización de autónomos en Ibiza.

Imagen de archivo de la movilización de autónomos en Ibiza. / Marcelo Sastre

Jessica Merodio

Jessica Merodio

Ibiza

Los trabajadores autónomos volverán a movilizarse por las calles de Ibiza el próximo 2 de marzo, siguiendo la convocatoria nacional de la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos 30N, que ha confirmado ya la participación de al menos 35 ciudades.

Las claves de su protesta son, principalmente, la existencia de un sistema tributario demasiado rígido, protección social insuficiente, trámites complejos, sanciones desproporcionadas y la falta de mecanismos efectivos para garantizar el cobro. En este último punto se han centrado especialmente los trabajadores consultados por este diario.

Según David, la "falta de protección frente a la morosidad empresarial" que aparece en el manifiesto como uno de los puntos a resolver por parte del gobierno, es un enorme escollo que enfrentan los autónomos. "Algunas instituciones han llegado a tardar 10 meses en pagar una factura, y evidentemente, sin intereses ni explicaciones creíbles", explica, y agrega: "Es muy difícil para pequeñas empresas locales mantenerse a flote por el capricho de unos pocos que tienen su sueldo asegurado cada mes".

Los autónomos de Ibiza alzan la voz: &quot;El sistema nos endeuda y nos obliga a cerrar&quot;

Los autónomos de Ibiza durante la movilización del 30 de noviembre. / Marcelo Sastre

Otros trabajadores coinciden con David, y agregan además "la vivienda" y "los impuestos". Melani, al igual que la mayoría de los autónomos, habla de asfixia al afirmar: "Nos ahorcan". Y agrega que los inconvenientes son muchos: "La falta de oportunidades en sectores no turísticos, las cuotas, tasas, facturas... Falta de ayudas en cualquier caso".

Finalmente, con un poco más de ironía, pero igual preocupación, hay quienes comentan que el principal problema que enfrentan en su día a día es, precisamente, “el día a día” o incluso "vivir".

En Ibiza, el recorrido previsto para el lunes 2 de marzo a las 11 horas partirá del parque de la Paz y continuará por la calle Baleares y la avenida de España hasta llegar a Vara de Rey, punto final en el que se leerá el manifiesto.

