Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vivienda en IbizaLimitación vivienda no residentesAparcamiento bulevar
instagramlinkedin

Ibiza

CSIF gana las elecciones sindicales en el Consell de Ibiza

El sindicato se ha convertido en la fuerza mayoritaria en la institución insular

Miembros del sindiato CSIF en el Consell de Ibiza

Miembros del sindiato CSIF en el Consell de Ibiza / CSIF

Redacción Digital

Ibiza

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha ganado las elecciones sindicales celebradas en el Consell de Ibiza y se ha convertido en la fuerza mayoritaria en la institución insular, según ha informado el propio sindicato en un comunicado.

CSIF asegura que estos resultados suponen un respaldo a la labor desarrollada durante los últimos cuatro años en la defensa de los derechos de la plantilla del Consell. Además, el sindicato destaca que ha mejorado su representación respecto a los anteriores comicios, al obtener cinco delegados, uno más que en las pasadas elecciones.

Las elecciones se celebraron este martes y se cerraron con 75 votos y 5 delegados para el CSIF, 66 votos y 4 delegados para CCOO y 56 votos y 4 delegados para UGT.

Noticias relacionadas y más

Desde CSIF han agradecido el apoyo recibido por parte de los trabajadores de la institución insular y han reiterado su compromiso de seguir trabajando “con determinación” para la mejora de las condiciones laborales y económicas de toda la plantilla, así como en la defensa del servicio público.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Prepara unas deliciosas zanahorias con salsa de yogur, naranja y hierbabuena: una receta fácil y gourmet
  2. Detenido por intentar matar a un hombre en Ibiza: lo apuñaló cerca del corazón y se dio a la fuga cuando llegó la Policía
  3. La frialdad del hombre que agredió a su expareja en Ibiza : 'Paró a fumarse un cigarro y luego continuó
  4. La multa de la Guardia Civil a una ambulancia en Ibiza destapa, según UGT, “irregularidades gravísimas” en la nueva flota
  5. Llega una nueva borrasca a Ibiza: La Aemet activa la alerta por fuertes vientos para este jueves
  6. Una familia consigue vivir ocho años en un piso de Ibiza a cambio de 360 euros en total
  7. Detienen en Ibiza a un miembro de ‘Anonymous Fénix’, grupo 'hacktivista' acusado de ciberataques a organismos públicos
  8. Violencia machista en Ibiza: el agresor de Sant Antoni fue condenado por dos delitos de violencia de género 40 días antes de la paliza a su expareja

Ibiza ya no es el destino top para los británicos: esto es lo que eligen ahora

Ibiza ya no es el destino top para los británicos: esto es lo que eligen ahora

La dj de Ibiza Bjones convierte su lucha contra el cáncer en música con el lanzamiento un nuevo tema desde el hospital

Del "esto sabe mucho a pescado" tras comerse tres platos con caviar en Ibiza a anunciar caviar de lujo

Del "esto sabe mucho a pescado" tras comerse tres platos con caviar en Ibiza a anunciar caviar de lujo

¿Qué son los ‘therian’ y por qué Ibiza podría ser el lugar perfecto para ellos?

¿Qué son los ‘therian’ y por qué Ibiza podría ser el lugar perfecto para ellos?

CSIF gana las elecciones sindicales en el Consell de Ibiza

Oportunidad en Ibiza: piso con vistas al mar por menos de 300.000 euros

Oportunidad en Ibiza: piso con vistas al mar por menos de 300.000 euros

Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: fumar en la terraza de tu casa en Ibiza está prohibido a partir de 2026

Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: fumar en la terraza de tu casa en Ibiza está prohibido a partir de 2026

Joan Mayol Serra, escritor en Ibiza: "La frase de 'América para los americanos', que tan mal utiliza Trump, era de Picornell"

Joan Mayol Serra, escritor en Ibiza: "La frase de 'América para los americanos', que tan mal utiliza Trump, era de Picornell"
Tracking Pixel Contents