CSIF gana las elecciones sindicales en el Consell de Ibiza

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha ganado las elecciones sindicales celebradas en el Consell de Ibiza y se ha convertido en la fuerza mayoritaria en la institución insular, según ha informado el propio sindicato en un comunicado.

CSIF asegura que estos resultados suponen un respaldo a la labor desarrollada durante los últimos cuatro años en la defensa de los derechos de la plantilla del Consell. Además, el sindicato destaca que ha mejorado su representación respecto a los anteriores comicios, al obtener cinco delegados, uno más que en las pasadas elecciones.

Las elecciones se celebraron este martes y se cerraron con 75 votos y 5 delegados para el CSIF, 66 votos y 4 delegados para CCOO y 56 votos y 4 delegados para UGT.

Desde CSIF han agradecido el apoyo recibido por parte de los trabajadores de la institución insular y han reiterado su compromiso de seguir trabajando “con determinación” para la mejora de las condiciones laborales y económicas de toda la plantilla, así como en la defensa del servicio público.