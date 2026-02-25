El centro de interpretación de ses Salines cerrado por los daños de los temporales en Ibiza

El Centro de Interpretación del Parque Natural de ses Salines, ubicado en Sant Francesc de s’Estany, permanece cerrado a causa de los daños materiales ocasionados por los temporales registrados en Ibiza, aunque su reapertura se encuentra ya próxima. La conselleria de Medio Ambiente del Govern balear prevé reabrir el espacio durante el mes de marzo, según confirman a este diario.

Este espacio de carácter divulgativo, propiedad del Obispado (titular del inmueble) y arrendado al Govern balear (con competencias en el Parque Natural) tras un acuerdo entre ambas instituciones, sufrió daños materiales a causa de los temporales de los últimos meses.

"Se han ido protegiendo los materiales ubicados en el interior"

Desde el Govern explican que “el Obispado, hasta el 4 de febrero, ha estado pendiente de la compañía aseguradora del edificio. Por tanto, no se podía intervenir en las instalaciones por si posteriormente la aseguradora no quería hacerse cargo de las reparaciones. Mientras tanto, desde el Parque Natural se ha ido ventilando el espacio y protegiendo los materiales que se encuentran en el interior del centro”.

Fotografía del cierre. / Cristina Martín

El Govern agrega: "El Obispado ha solicitado presupuestos para las obras necesarias, pero se nos ha informado de que hasta abril no podrán iniciarse los trabajos debido a los plazos de las empresas".

Aunque todavía no han comenzado las obras de reparación, el Govern señala que “desde el Parque Natural ya se han solucionado las cuestiones imprescindibles, como el restablecimiento del suministro eléctrico y el vaciado del depósito de agua y la fosa séptica”.

Un espacio con cierres repetidos

Cabe recordar que el Centro de Interpretación de ses Salines ha sufrido varios cierres desde su apertura en mayo de 2015. En aquel momento, la gestión recaía en el Institut Balear de la Natura (Ibanat), con el apoyo del Consell de Ibiza y del Ayuntamiento de Sant Josep.

Sin embargo, cinco años después de su inauguración, el contrato expiró sin que se renovara el convenio, lo que motivó el cierre del espacio.

Posteriormente, el centro permaneció sin actividad durante casi dos años, ante la falta de acuerdo entre las cuatro partes implicadas —Govern, Ayuntamiento, Consell y Obispado— para redactar un nuevo convenio que garantizara su funcionamiento, según informó Diario de Ibiza en mayo de 2021.

Finalmente, en verano de 2022 reabrió, por fin, las puertas al público, ya que el Govern llegó a un acuerdo con el Obispado. Además, según publicó en este medio en 2022, la resolución publicada en el BOIB, la conselleria de Medio Ambiente alquilaba la casa parroquial al obispado desde el próximo 1 de julio hasta el 30 de junio de 2027.