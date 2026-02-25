Desde la Royal Opera House de Londres a Ibiza: el ballet ‘Giselle’ se proyectará en directo en el cine

El ballet romántico ‘Giselle’ se podrá disfrutar en Ibiza en directo desde Londres gracias a una retransmisión vía satélite. La obra, una de las grandes cumbres del ballet clásico y pieza fundamental del repertorio de The Royal Ballet & Opera, se proyectará el martes 3 de marzo, a las 20.15 horas, en el Multicines Eivissa.

La cita sitúa a Ibiza entre las tres localidades baleares, junto a Palma (Cines Ocimax Palma y Ocine Porto Pi) y Ciutadella de Menorca (Moix Negre Cinemes), que acogerán este pase en vivo, que además llegará a más de 120 salas en más de 100 localidades de toda España.

La retransmisión corresponde a la emblemática producción de Peter Wright, una puesta en escena considerada una referencia del canon clásico. La obra se desarrolla en dos actos que exploran, con estilos muy distintos, la doble naturaleza del relato: un primer acto de corte naturalista y detallista, y un segundo acto envuelto en una atmósfera espectral iluminada por la luna.

Giselle en The Royal Ballet / Bill Cooper

Amor, traición y fantasmas: el argumento de ‘Giselle’

‘Giselle’ combina una narrativa de gran intensidad dramática con una coreografía de alta exigencia técnica. Ambientada en una aldea del Rin en la Edad Media, cuenta la historia de una joven campesina engañada por su amante, Albrecht, un noble que se hace pasar por alguien de su misma condición. Tras la tragedia, Albrecht visita la tumba de Giselle a la luz de la luna y se enfrenta a las Wilis, espíritus vengativos de jóvenes que murieron antes del día de su boda. Sin embargo, el amor de Giselle trasciende la muerte y se convierte en la fuerza que puede salvarlo.

La retransmisión llega a Ibiza con un reparto destacado encabezado por la primera bailarina de The Royal Ballet, la japonesa Akane Takada, que asume uno de los papeles más codiciados y desafiantes del repertorio: el de Giselle, tanto en su faceta terrenal como en su espíritu etéreo. Junto a ella, Matthew Ball interpretará a Albrecht y Annette Buvo será Myrtha.

La velada incluirá también la interpretación musical de la orquesta de la Royal Opera House, con el violinista Sergey Levitin como concertino.

La distribuidora Versión Digital es la encargada de hacer posible que este espectáculo de danza, con una duración aproximada de dos horas y cuarto, viaje desde Londres hasta las salas españolas, incluyendo el pase programado en Ibiza.