Aitana y un conocido dj de Ibiza se "tiran los tejos" laboralmente: ¿Colaboración a la vista?

Las redes sociales vuelven a hacer de las suyas. Esta vez, los protagonistas son Aitana y Martin Garrix,que han protagonizado un intercambio digital que ha encendido las alarmas (y la ilusión) de sus seguidores.

Todo comenzó con un vídeo compartido por el dj neerlandés, en el que adelanta un fragmento de una nueva canción acompañado de imágenes que parecen formar parte de un videoclip. En el clip se le ve entre montañas, subido a un coche descapotable, con gorro rosa y chaqueta, en una estética muy cuidada y cinematográfica. Apenas unos segundos de música han bastado para despertar la curiosidad.

Entre los miles de comentarios, uno destacó especialmente: el de Aitana, que dejó un simple pero elocuente corazón. Un gesto breve, pero con mucha intención. La reacción no tardó en llegar: Garrix le dio 'like' al comentario.

Pero la cosa no quedó ahí. Otro usuario lanzó la pregunta que muchos estaban pensando: "Aitana ft Martin Garrix?". Y, de nuevo, el dj respondió con un “like”. En el lenguaje no escrito de Instagram, eso suena bastante a guiño.

Visitas frecuentes a Ibiza

Martin Garrix mantiene cada verano su residencia en Ushuaïa Ibiza, uno de los grandes templos de la música electrónica en la isla. Por su parte, Aitana es una habitual de Ibiza durante la temporada estival, donde combina descanso y trabajo, y donde no sería extraño que ambos coincidieran más allá de las redes sociales.

¿Estamos ante un simple intercambio amistoso o ante el primer paso de una colaboración? La mezcla no sería descabellada: el pop de Aitana y la electrónica melódica de Garrix podrían encajar en un hit veraniego con sabor ibicenco.

De momento, no hay confirmación oficial. Pero si algo saben hacer bien ambos artistas es generar expectación. Y en plena cuenta atrás hacia la temporada de verano en Ibiza, cualquier corazón puede ser el inicio de algo más que un like.