Sucesos
Accidente en Ibiza: sale de la UCI un joven motorista herido en un accidente en la carretera de Sant Antoni
El adolescente de 17 años pasa a planta en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario
Un motorista de 17 años herido este martes en un accidente de tráfico en la carretera de Sant Antoni ha pasado este miércoles de la Unidad de Cuidados Intensivos UCI a planta, donde permanece estable, según ha informado a través de un comunicado el Grupo Policlínica.
El joven, de nacionalidad española, fue trasladado a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, donde ingresó a las 15.35 horas del martes tras un choque por alcance entre la moto que conducía y un coche. Acudieron al lugar una ambulancia del Grupo Policlínica y la Guardia Civil.
El paciente había ingresado en la UCI con diagnóstico principal de fractura de isquión, además de contusión y fractura de cadera, fractura de pubis y traumatismos superficiales en distintas zonas del cuerpo. Ahora continúa en planta, a la espera de su evolución.
