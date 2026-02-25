Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

17 años esperando la foto

La ansiada apertura del Parador de Eivissa, tras 17 años de obras y retrasos, fue recibida este lunes con la máxima expectación y un amplio despliegue informativo. En la imagen, los periodistas gráficos inmortalizan, desde la muralla, la esperada foto de la primera plantilla del establecimiento, que posó con los representantes políticos.

  1. Prepara unas deliciosas zanahorias con salsa de yogur, naranja y hierbabuena: una receta fácil y gourmet
  2. Detenido por intentar matar a un hombre en Ibiza: lo apuñaló cerca del corazón y se dio a la fuga cuando llegó la Policía
  3. La frialdad del hombre que agredió a su expareja en Ibiza : 'Paró a fumarse un cigarro y luego continuó
  4. La multa de la Guardia Civil a una ambulancia en Ibiza destapa, según UGT, “irregularidades gravísimas” en la nueva flota
  5. Una familia consigue vivir ocho años en un piso de Ibiza a cambio de 360 euros en total
  6. Detienen en Ibiza a un miembro de ‘Anonymous Fénix’, grupo 'hacktivista' acusado de ciberataques a organismos públicos
  7. Violencia machista en Ibiza: el agresor de Sant Antoni fue condenado por dos delitos de violencia de género 40 días antes de la paliza a su expareja
  8. Un arma punzante y otra contundente: así fue la salvaje agresión en Ibiza que vuelve a sembrar dudas sobre las pulseras antimaltrato

Los escolares de L’Urgell rescatan el «tesoro» lingüístico de Ibiza

Balears no limitará la compra de inmuebles a no residentes

A la caza de vivienda en Ibiza, Cristina: "Llevo años trabajando en la isla y me he quedado sin habitación"

17 años esperando la foto

Llama la atención: el despiste de los responsables de prensa y protocolo del Parador de Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza asumirá la reparación de la pasarela de Talamanca

El centro de interpretación de ses Salines cerrado por los daños de los temporales en Ibiza

Joan Mayol Serra, escritor en Ibiza: "La frase de 'América para los americanos', que tan mal utiliza Trump, era de Picornell"

