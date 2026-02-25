OFERTA FEBRERO
17 años esperando la foto
La ansiada apertura del Parador de Eivissa, tras 17 años de obras y retrasos, fue recibida este lunes con la máxima expectación y un amplio despliegue informativo. En la imagen, los periodistas gráficos inmortalizan, desde la muralla, la esperada foto de la primera plantilla del establecimiento, que posó con los representantes políticos.
