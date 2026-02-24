Vídeo: el momento en que un grupo de migrantes llega en patera a una playa de Ibiza

El final de la seguidilla de borrascas que azotaron a Ibiza durante más de un mes y el regreso del buen tiempo han reactivado la llegada de migrantes a las costas Pitiusas. Entre el 1 de enero y el 22 de febrero, habían arribado un total de ocho pateras, todas ellas a Formentera. Esto significaba un 55% menos que durante el mismo periodo del 2025.

Sin embargo, después de un fin de semana soleado y sin viento, este lunes se reactivó la llegada de embarcaciones. En las últimas horas, Salvamento Marítimo y agentes de cuerpos policiales han interceptado a un total de 140 migrantes en nueve grupos diferentes.

El caso que más ha llamado la atención es el de las diez personas de origen magrebí que desembarcaron el lunes por la noche en la playa de ses Figueretes, una zona habitualmente concurrida. A las 21.25 horas, los migrantes sorprendieron a quienes se encontraban en el lugar al bajar de la patera con sus pertenencias, abandonando luego la embarcación de color blanco y celeste.

Esta mañana, la patera fue retirada de la playa con la ayuda de un tractor.