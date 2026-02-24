Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Transporte aéreo

Susana, vecina de Ibiza atrapada en el aeropuerto por la niebla: "No hemos podido volar"

La densa niebla en Ibiza ha obligado a retrasar salidas y aterrizajes en es Codolar

Panel informativo en el aeropuerto

Panel informativo en el aeropuerto / DI

Marisol Plaza Sánchez

Laura Martínez

Ibiza

Susana tenía previsto volar a Palma a las 8.30 horas de esta mañana, pero la densa niebla que ha cubierto Ibiza este martes ha alterado por completo sus planes. A primera hora, su vuelo aparecía programado con normalidad; poco después, la salida se retrasaba hasta las 10.30. "No hemos podido volar", resumía resignada desde la terminal.

Como ella, decenas de pasajeros permanecen a la espera de novedades en el aeropuerto, pendientes de las pantallas de información y de posibles reprogramaciones. La visibilidad reducida ha impedido tanto salidas como llegadas durante buena parte de la mañana.

Según el panel informativo de AENA, al menos nueve vuelos que tenían previsto aterrizar a primera hora en el aeropuerto de Ibiza han tenido que ser desviados. Tres de ellos se han redirigido a Valencia ante la imposibilidad de tomar tierra en la isla.

Niebla desde el aeropuerto de Ibiza

Niebla desde el aeropuerto de Ibiza / DI

Además, hasta las diez la mañana no había podido despegar ningún avión desde Ibiza. Hasta las 8.30 estaban programados nueve vuelos con destino a Barcelona, Palma y Madrid, operados por distintas compañías, que han quedado en tierra a la espera de que mejoren las condiciones meteorológicas.

Más demoras en los aterrizajes

Este lunes en el aeropuerto de Palma se repitieron las demoras en los aterrizajes y despegues de los vuelos por la niebla que cubría la bahía de la ciudad, y que obligó a activar los procedimientos de baja visibilidad LVP, como detallaron controladores aéreos.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé en las islas brumas y bancos de niebla y predominio de cielo poco nuboso o despejado durante la jornada.

