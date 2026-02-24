Las serpientes empiezan a despertar en Ibiza: un ciclista encuentra una culebra de más de un metro

Las serpientes empiezan a dejarse ver de nuevo en Ibiza con la subida de temperaturas y el sol. Un ciclista que pasaba a primera hora de este martes por la carretera de Can Germà, en Sant Antoni, ha encontrado un ejemplar de culebra de herradura de algo más de un metro.

El ofidio, que estaba sobre el asfalto, "parecía vivo en un primer momento", según apunta este vecino del municipio, pero al acercarse ha comprobado que estaba muerto. El testigo apunta a que la serpiente pudo haber sido atropellada poco antes, posiblemente" mientras se calentaba al sol sobre la carretera", una conducta habitual en los reptiles tras los meses más fríos.

Aunque en pleno invierno las observaciones suelen ser puntuales, la actividad de esta especie y de otros reptiles mediterráneos se vuelve mucho más evidente a partir de finales de invierno y comienzos de primavera.

La expansión de de culebras en Ibiza se ha convertido en una amenaza para la lagartija pitiusa, especie emblemática en Ibiza.

Qué hacer si ves una serpiente

Las entidades y campañas informativas recuerdan que las serpientes que hay en Ibiza no son venenosas ni peligrosas para las personas, pero recomiendan no manipularlas y comunicar el avistamiento para facilitar el control y el seguimiento. Se puede reportar mediante la app Línea Verde en el apartado Cofib – Espècies Invasores, aportando ubicación exacta y, si es posible, fotografías.