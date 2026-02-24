La Seguridad Social aclara qué trabajadores de Ibiza pueden jubilarse antes sin perder pensión

Los trabajadores de Ibiza que desempeñen profesiones especialmente duras o peligrosas podrán adelantar su jubilación sin ver reducida su pensión si cumplen determinados requisitos. Así lo establece el nuevo procedimiento aprobado por el Consejo de Ministros para 2026, que introduce cambios relevantes en el sistema.

La medida, impulsada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que dirige Elma Saiz, regula la aplicación de coeficientes reductores en determinadas actividades. El objetivo es permitir que quienes desarrollan trabajos con alta siniestralidad o elevada carga física puedan retirarse antes de la edad ordinaria sin penalización económica.

Qué cambia en 2026

El sistema de pensiones continúa su proceso de reforma con ajustes en la edad de jubilación, en el cálculo de la prestación y en las condiciones para la retirada anticipada. La principal novedad afecta ahora a colectivos concretos cuya actividad profesional presenta mayores índices de accidentes laborales, enfermedades profesionales o desgaste físico en los últimos años de vida laboral.

Según ha explicado la ministra, existen ocupaciones en las que “los datos muestran más accidentes y enfermedades profesionales”, lo que justifica un tratamiento diferenciado.

Cómo se decidirá quién puede jubilarse antes

El procedimiento está regulado por el Real Decreto 402/2025. Para determinar qué profesiones podrán acogerse a estos coeficientes reductores se tendrán en cuenta indicadores objetivos como:

Incidencia de incapacidad temporal.

Número de fallecimientos en la actividad.

Casos de incapacidad permanente.

Duración media de los procesos médicos.

También se valorarán variables como la edad, el sexo, la rotación laboral o el tamaño de las empresas del sector.

Las solicitudes no serán individuales en un primer momento, sino que deberán presentarse a través de organizaciones sindicales, empresariales, asociaciones de autónomos o, en determinados casos, administraciones públicas. Una comisión de evaluación integrada por representantes del Ministerio y de los agentes sociales estudiará cada actividad antes de autorizar la aplicación de los coeficientes.

Ejemplos prácticos

El nuevo marco incluye casos concretos que ayudan a entender su funcionamiento.

Un trabajador con una discapacidad reconocida igual o superior al 65% podrá adelantar su jubilación sin que se reduzca la cuantía de su pensión.

En el caso de los bomberos, quienes acrediten al menos 35 años de servicio efectivo podrían retirarse a los 59 años en lugar de a los 60, aplicando un coeficiente reductor del 0,20 por cada año trabajado en esa actividad.

Impacto en Ibiza

En Ibiza, donde sectores como la construcción, determinados servicios operativos o actividades de emergencia concentran empleos físicamente exigentes, la medida podría beneficiar a colectivos que acrediten los niveles de penosidad o peligrosidad exigidos por la norma.

La aplicación de estos coeficientes implicará, no obstante, un ligero incremento en la cotización a la Seguridad Social para garantizar la sostenibilidad del sistema. Desde el Ministerio defienden que la reforma acerca el modelo español al de otros países europeos y refuerza el principio de equidad, permitiendo que quienes han desempeñado trabajos más duros no vean penalizada su jubilación.