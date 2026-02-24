Regresa el ritual de los domingos en Ibiza: Solomun +1 confirma temporada 2026 en Pacha

Los domingos en Ibiza vuelven a tener dueño. Solomun regresará a Pacha Ibiza este verano con una nueva temporada de Solomun +1, su residencia dominical que retoma el pulso del club entre el 31 de mayo y el 4 de octubre.

Según anuncian desde la organización, la propuesta mantiene la fórmula que la ha convertido en un sello reconocible desde 2013: un invitado por semana y una noche construida sin atajos. Nada de cambios acelerados ni "lo mejor de" en formato píldora. Aquí manda la continuidad: sets largos, recorrido y esa puesta en escena que acerca el foco al público, con la cabina integrada en la multitud para que la sesión se viva desde dentro.

Por ahora, el cartel de invitados de 2026 aún no se ha anunciado, pero el listón queda marcado por la temporada anterior, que reunió una mezcla amplia de estilos y figuras: desde Skrillex, Anyma, Jamie xx o Four Tet, hasta Peggy Gou, Marco Carola, The Dare o Dennis Sulta. Una selección sin una sola “escena” como etiqueta, pero unida por un denominador común: noches pensadas para quedarse.

Pacha y la idea de "legado"

Parte del peso del regreso está también en el escenario que lo sostiene. Pacha Ibiza, en activo desde 1973, es uno de los nombres más asociados a la imagen global de la isla como destino de música electrónica. En ese contexto, Solomun +1 no solo ha resistido: ha crecido, y 2026 suma otro capítulo en una relación marcada por la permanencia. Además, la temporada llega cuando Diynamic Music —el sello de Solomun— entra en su 20º aniversario.

El regreso a Ibiza se enmarca en una etapa de actividad constante para Solomun, con paradas destacadas y lanzamientos recientes, incluida una colaboración con Anyma y un nuevo remix publicado para Verve Records, mientras sigue sumando fechas internacionales.