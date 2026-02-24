Este es el precio que tienes que pagar en Ibiza si quieres abrazar al peluche viral del mono Punch

La historia de Punch, el pequeño macaco japonés que ha emocionado a millones de usuarios en redes sociales, ha traspasado fronteras… y también tiendas. Su inseparable peluche, convertido en símbolo de consuelo, puede encontrarse en Ikea Ibiza por 16 euros, aunque actualmente tiene un 25% de descuento y se queda en 12 euros. Con el descuento en las islas, algo no habitual en Ikea, que aumenta algunos precios en sus productos en Baleares, comprar el peluche cuesta 4 euros menos que en la Península.

Punch —bautizado originalmente como Panchi-kun— nació en el Zoológico y Jardín Botánico de Ichikawa, en Japón, donde su madre le abandonó al nacer. Durante seis meses fue criado exclusivamente por los cuidadores del centro antes de ser reintroducido en su manada el pasado enero.

Precio de mono Punch en Ikea / IKEA

Rechazo, arrastre y un abrazo viral

Su regreso no fue sencillo. A pesar de sus intentos por acercarse a otros jóvenes del grupo, le rechazaron en repetidas ocasiones e incluso le intimidaron. El episodio más comentado ocurrió el día 19, cuando un mono adulto lo arrastró por el recinto tras interpretar que había molestado a una cría. Punch logró escapar y se refugió en su peluche con forma de orangután, el objeto que el propio zoológico le había proporcionado y que se convirtió en su único apoyo visible.

Un día después, el 20, las imágenes dieron un giro inesperado. Un mono adulto llamado Onsing lo abrazó durante casi un minuto completo, en una escena que se ha hecho viral en X. En el vídeo se observa cómo el pequeño se acurruca en sus brazos sin resistencia, en lo que muchos usuarios han interpretado como su primera señal clara de aceptación dentro del grupo.

Las reacciones no se hicieron esperar: mensajes de empatía, esperanza y celebración inundaron las redes sociales.

El comunicado del zoológico

Tras la difusión de los vídeos, el zoológico explicó en un comunicado que Punch “ha sido reprendido en varias ocasiones por otros miembros del grupo, pero no hay ningún mono que intente atacarlo seriamente”. Desde el centro insisten en que el proceso de integración en primates puede implicar tensiones iniciales.

El efecto en tiendas: también en Ibiza

El impacto emocional de la historia ha provocado que el peluche que acompaña a Punch se haya agotado en varios puntos de venta. En la tienda de Ikea en Ibiza, el muñeco está disponible por 16 euros, aunque actualmente se vende por 12 euros gracias a un descuento del 25%, el mismo precio aplicado en establecimientos de la Península.

Así, la historia de este pequeño macaco no solo ha generado debate sobre el comportamiento animal y la empatía en redes, sino que también ha tenido un efecto directo en el consumo, convirtiendo un simple peluche en un símbolo viral de resiliencia.