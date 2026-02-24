Debate político
El PP de Ibiza reclama la publicación de las ayudas por las inundaciones en el BOE
La diputada ibicenca Lourdes Cardona denuncia retrasos en la activación de las compensaciones para los afectados en Ibiza
El Grupo Parlamentario Popular ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) en el Parlament de les Illes Balears, que ha sido aprobada, para instar al Gobierno central a publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) las disposiciones necesarias que permitan activar las ayudas destinadas a los afectados por las inundaciones registradas en Ibiza a finales de septiembre y principios de octubre del pasado año, provocadas por las danas ‘Ex Gabrielle’ y ‘Alice’.
La diputada popular Lourdes Cardona Ribas ha sido la encargada de defender esta iniciativa y recuerda que la isla no sufría un episodio meteorológico de esa magnitud desde 1992. Según señaló, las intensas lluvias "provocaron daños materiales que afectaron a familias, autónomos y pequeñas y medianas empresas, además de servicios básicos e infraestructuras".
Cardona destaca la actuación de los servicios de emergencia y "la coordinación entre el Govern balear, el Consell de Ibiza, los ayuntamientos y la Delegación del Gobierno, en línea con las alertas emitidas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)". También valoró la presencia de la presidenta autonómica, Marga Prohens, del PP, en las zonas afectadas.
El PP considera que la demora está perjudicando a los damnificados
Sin embargo, Cardona critica que la declaración de Ibiza como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil se produjera, a su juicio, "con dos meses de retraso por parte del Ejecutivo central". Asimismo, lamenta que, pese a esa declaración, las ayudas anunciadas todavía no hayan sido publicadas en el BOE, lo que impide su entrada en vigor.
En este sentido, el PP considera que la demora está perjudicando a los damnificados y reclama que las ayudas cuenten con dotación presupuestaria suficiente para garantizar la recuperación económica y social.
La iniciativa fue respaldada por el resto de grupos parlamentarios, mientras que el PSOE se abstuvo en el primer punto de la proposición.
