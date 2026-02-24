Piden más control de los perros peligrosos tras el ataque mortal de dos rottweiler a una bóxer en Ibiza

Pacma ha pedido al Ayuntamiento de Sant Josep que refuerce la vigilancia en caminos y zonas rústicas y que aplique “de forma rigurosa” la normativa de tenencia responsable tras la muerte de Likha, una perra bóxer que falleció después de ser atacada por dos perros de raza rottweiler considerados potencialmente peligrosos. Su cuidadora también resultó herida.

La información sobre el ataque fue adelantada este lunes por Noudiari, que señaló que los hechos ocurrieron en un camino cercano al kilómetro 5 de la carretera que une Ibiza con Sant Josep y que la Guardia Civil investiga el caso.

En un comunicado, el Partido Animalista ha trasladado su apoyo a la familia de Likha y ha reclamado “prevención, control efectivo y aplicación rigurosa de la ley”. Según Pacma, el suceso se produjo en un contexto de falta de supervisión adecuada y “no sería la primera vez” que los animales implicados protagonizan incidentes.

El coordinador insular de Pacma en Ibiza, Olivier Hassler, sostiene que el ataque “no debe entenderse como un hecho aislado”, sino como la consecuencia de la falta de responsabilidad en la tenencia y de una actuación preventiva insuficiente por parte de la administración local. “Los animales no son responsables de estas situaciones, sino víctimas de la negligencia humana y del incumplimiento de la normativa por falta de seguimiento y control”, afirma.

Pacma recuerda que la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales recoge obligaciones tanto para las personas titulares como para los ayuntamientos, que deben garantizar la vigilancia, inspección y control en el ámbito municipal.

En este sentido, el partido reclama al Consistorio de Sant Josep un refuerzo de la vigilancia en caminos y zonas rústicas, la detección temprana de posibles casos de tenencia irregular o falta de control, y la tramitación “diligente” de los expedientes que correspondan, además de “transparencia” sobre las medidas adoptadas respecto a los responsables de los perros atacantes.

“Desde Pacma acompañamos a la familia de Likha y exigimos que este caso suponga un punto de inflexión en la gestión municipal”, señala Hassler. “La prevención y la responsabilidad humana son las únicas vías para evitar que hechos como este, donde las víctimas siempre son los animales, vuelvan a repetirse”.