La niebla obliga a desviar al menos nueve vuelos que debían aterrizar en Ibiza

Durante la mañana no ha despegado ningún avión desde la isla

Niebla desde el aeropuerto de Ibiza

Niebla desde el aeropuerto de Ibiza / DI

Laura M. Expósito

Efe

Ibiza

La densa niebla de este martes por la mañana en Baleares ha obligado a desviar a Valencia al menos tres vuelos que debían aterrizar en Ibiza. En total, según el panel informativo de AENA, hay desviados nueve vuelos que tenían previsto aterrizar en el aeropuerto de la isla a primera hora de la mañana.

Además, en toda la mañana no ha podido despegar ningún avión desde el aeropuerto de Ibiza, según detallan personas que se encuentran desde primera hora en el aeródromo ibicenco. Hasta las 8.30 horas había programados nueve vuelos de distintas compañías con destino a Barcelona, Palma y Madrid.

Panel informativo en el aeropuerto

Panel informativo en el aeropuerto / DI

Este lunes en el aeropuerto de Palma se repitieron las demoras en los aterrizajes y despegues de los vuelos por la niebla que cubría la bahía de la ciudad, y que obligó a activar los procedimientos de baja visibilidad LVP, según detallaron controladores aéreos.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé en las islas brumas y bancos de niebla y predominio de cielo poco nuboso o despejado durante la jornada.

El pronóstico es de temperaturas con pocos cambios y viento flojo en el archipiélago.

La Seguridad Social aclara qué trabajadores de Ibiza pueden jubilarse antes sin perder pensión

Interceptados 58 migrantes en Ibiza y Formentera en 12 horas, 17 de ellos en las inmediaciones de un bar

Nueva manifestación de autónomos en Ibiza: "No pedimos privilegios, pedimos justicia"

Susana, vecina de Ibiza atrapada en el aeropuerto por la niebla: "De aquí no sale ningún vuelo"

Los datos más curiosos sobre su decoración: así es el interior del Parador de Ibiza

