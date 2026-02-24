IbizaPreservation alerta de la huella de carbono de las "cifras récord tanto en pasajeros como en mercancías" de 2025

Casi cuatro veces más pasajeros aéreos este 2025 que en 1990, 9.128.131 personas, récord histórico según el Observatorio de Sostenibilidad de Ibiza de IbizaPreservation. En el mismo año, los vehículos llegados por vía marítima se redujeron un 6%, el primer descenso desde 2017, "si no se tienen en cuenta los años condicionados por el covid", según señala el análisis de la organización. Además de los cambios de cifras de los pasajeros, el transporte marítimo de mercancías alcanzó su máximo histórico con 3.772.688 toneladas.

IbizaPreservation explica que los datos proceden de: "La Autoridad Portuaria de Baleares e Ibestat y han sido analizados por el Observatorio de Sostenibilidad de IbizaPreservation en el marco del Informe de Sostenibilidad de Ibiza 2025, actualmente en elaboración y financiado íntegramente por el Consell Insular d’Eivissa".

Los datos expuestos

Según la organización, en el ámbito aéreo: "El tráfico de pasajeros creció un 0,8% en 2025 respecto a 2024 y casi cuadruplica el registrado en 1990. El incremento se concentró en el tráfico de pasajeros internacional, que aumentó un 2,1%, en 2025 mientras que el número de pasajeros nacionales descendió un 1%". En cambio, en lo que respecta al transporte marítimo regular: "Viajaron 2.961.486 personas, una cifra prácticamente idéntica a la del año anterior y que mantiene sin cambios el volumen en torno a los tres millones anuales desde 2022".

Explican que a Ibiza en 2025 llegaron 483.127 vehículos en total, un 2,6% menos que en 2024: "De ellos, 440.561 fueron vehículos de pasaje, frente a los 468.485 de 2024, lo que supone un descenso cercano al 6% y rompe la tendencia de crecimiento continuado registrada desde 2017. Por su parte, los vehículos vinculados al transporte de mercancías aumentaron en 2025 y alcanzaron las 42.566 unidades, lo que representa aproximadamente el 8,8% del total, una proporción todavía reducida dentro del conjunto de entradas. Asimismo, el transporte marítimo de mercancías alcanzó en 2025 las 3.772.688 toneladas, un 6,8% más que en 2024, superando todos los registros de años anteriores", añaden desde la organización.

Advertencias desde IbizaPreservation

Según advierte la coordinadora del Observatorio de Sostenibilidad de IbizaPreservation, Elisa Langley: “El incremento del tráfico conlleva también necesariamente un aumento de la huella de carbono y de los impactos ambientales asociados al transporte. En los territorios insulares, este tipo de crecimiento tiene efectos directos sobre el territorio, las infraestructuras y la calidad ambiental. Por eso, es necesario avanzar hacia modelos de movilidad más eficientes y sostenibles, adaptados a nuestra realidad local. Los datos de 2025 muestran un sistema de transporte muy intensificado, con cifras récord tanto en pasajeros como en mercancías”.

Mantiene que la bajada de vehículos de pasaje es relevante "porque rompe una dinámica que se mantenía desde 2017 y puede estar relacionada con la aplicación de la ley de limitación de vehículos durante los meses de mayor afluencia, aunque será necesario observar su evolución en los próximos años verificar sus efectos y tendencia” mantiene Langley. Desde el Observatorio subrayan que "este contexto prioriza la aplicación obligatoria de medidas que mejoren la eficiencia del transporte y reduzcan su impacto ambiental". Además, reforzar la producción y el consumo local lo consideran "estratégico", ya que "la elevada dependencia exterior continúa en crecimiento y tiene un reflejo directo en el volumen de mercancías que entran en la isla". Finalmente, Langley señala que “la dependencia exterior conlleva un coste ambiental inevitable”. Y añade: “Fomentar y fortalecer la producción local y la industria insular no es solo una cuestión económica, sino una forma directa de ahorrar impacto ambiental y reducir la presión logística sobre la isla”.