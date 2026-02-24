Espectáculo
Magia y burbujas en el Teatro Pereyra Ibiza
El show familiar 'Dreaming Bubbles', creado por Whitedream, combina humor y poesía visual en dos funciones este fin de semana
El Teatro Pereyra acoge 'Dreaming Bubbles', un espectáculo familiar que desembarca en Ibiza tras su paso por distintos escenarios europeos. La propuesta, creada por Whitedream —artista con récord Guinness y conocido por su participación en Got Talent España—, combina magia, humor y poesía visual a través de un universo construido con burbujas de jabón.
El montaje convierte cada escena en una composición efímera en la que las burbujas se transforman en figuras y efectos sorprendentes. Sobre el escenario, el artista cuenta además con la colaboración de la bailarina Gessica Alfieri, cuya presencia aporta un componente coreográfico y estético a la puesta en escena. La obra se completa con una banda sonora original que refuerza su atmósfera onírica.
Pensado para un público familiar
Pensado para público familiar, el espectáculo propone una experiencia visual que busca conectar con espectadores de todas las edades mediante un lenguaje sencillo y sugerente.
Tras la buena acogida inicial, el Teatro Pereyra ha programado una función extraordinaria el sábado 28 de febrero a las 17.30 horas, que se suma a la prevista para el domingo 1 de marzo a las 18 horas.
