Interceptados 58 migrantes en Ibiza y Formentera en 12 horas, 17 de ellos en las inmediaciones de un bar

En las últimas horas Salvamento Marítimo y agentes de cuerpos policiales han interceptado a un total de 58 migrantes recién llegados a las Pitiusas, según ha informado la mañana de este martes la Delegación del Gobierno de Baleares. La localización de estas personas se ha hecho en cuatro grupos diferentes y únicamente uno de estos estaba aún en la patera, en mitad del mar. Los otros dos estaban ya en tierra.

A las 21.25 horas de la noche del lunes agentes del Cuerpo Nacional de Policía interceptaron, en la playa de ses Figueretes, a un grupo de diez personas migrantes, todas ellas de origen magrebí. Se trata de la cuarta patera llegada el lunes, según detallan desde Delegación. Los ocupantes de una de ellas vivieron una situación delicada y peligrosa cuando la precaria embarcación en la que viajaban naufragó y se fue a pique.

Ya de madrugada se han detectado otros dos grupos de migrantes. Al primero de ellos, a las cuatro y media de la madrugada, lo localizó Salvamento Marítimo a dos millas al sur de Formentera. Iban a bordo de una patera y todos ellos eran, también, de origen magrebí.

A las cinco de la madrugada, Salvamento Marítimo y la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (Usecic) han interceptado a otro grupo de migrantes en Formentera, en las inmediaciones del Blue Bar.

La última patera se ha localizado a las 6.30 horas de este martes. La Guardia Civil de Puesto de Formentera ha interceptado a catorce personas de origen subsahariano, en zona de Es Ram, en la Pitiusa menor.