El tiempo
Ibiza amanece cubierta por la niebla, que podría volver al anochecer
La bruma ha generado complicaciones pero también ha dejado encantadoras imágenes
Ibiza ha amanecido este martes cubierta por una densa niebla que ha generado algunas complicaciones, principalmente para quienes tenían planificado volar desde o hacia la isla en las primeras horas de la mañana. También los conductores han tenido que extremar las precauciones ante la reducción de visibilidad en las carreteras. Sin embargo, la niebla ha dejado también postales poco habituales y dignas de admirar.
En el aeropuerto, decenas de pasajeros tuvieron que armarse de paciencia frente al retraso de sus vuelos y esperar a que las condiciones para el despegue fueran las ideales. También cuatro aviones que tenían previsto aterrizar en Ibiza por la mañana desde Barcelona, Palma y Madrid, han tenido que ser desviados
Sin embargo, las imágenes del castillo de Dalt Vila, del puerto y de diferentes zonas de la isla casi cubiertas por completo por la bruma han recorrido las redes sociales.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) señala la presencia de "nieblas y brumas" en litorales mediterráneos que localmente pueden ser persistentes, por lo que no se descarta que el fenómeno vuelva a dejarse notar en Ibiza a últimas horas del día o durante la noche si se mantienen las condiciones de humedad y estabilidad.
Según el aviso de Aemet para la costa de Baleares, la visibilidad puede ser "temporalmente mala por áreas de niebla" y esa situación se mantiene, al menos, hasta las 20 horas de este martes.
