Fusión de pintura y arquitectura

Sant Antoni vive el arte en invierno de forma particular desafiando la lluvia, el viento y las fuertes inclemencias metereológicas que han azotado la localidad en las últimas semanas y asiste a muestras como la exposición colectiva ‘Maranake’ celebrada el pasado fin de semana en el estudio de arquitectura Rikma Studio en la calle Madrid de la villa de Portmany.

María de Mar Prats ante su obra.

Las arquitectas María del Mar Prats y Ana López Fernández, y el artista multidisciplinar Boke, presentaron sus obras más recientes en este espacio de arquitectura moderna abierto de par en par al arte y a la concepción de proyectos de arquitectura e interiorismo. Más de 40 lienzos de óleo, acrílico y dibujos colgaron en las paredes del estudio que acogió el trabajo creativo más reciente de estos tres autores.

Ana López y uno de sus óleos.

A la apertura de esta singular muestra acudieron más de un centenar de amigos, amantes del arte, vecinos, fans de los artistas y clientes de distintas edades en un ambiente festivo y divertido. El artista de grafitis Boke cerró el acto con un action painting en un mural sobre un gran plástico transparente que colgaba en una de las cristaleras del estudio lo que permitió a los asistentes divisar desde dos lados y perspectivas lo que pintaba Boke, con spray y maquetas de dibujos, mientras sonaba una sesión de música del dj Piero Visionar.

Los tres artistas posando.

La idea de esta inusual muestra de arte nació gracias al impulso de Boke por hacer algo en conjunto con María del Mar y Ana, cuyo trabajo está más enfocado hacía el dibujo técnico que a la pintura, pero la insistencia del ‘grafitero’ les animó a embarcarse en esta aventura pictórica: «Teníamos muchas ganas de exponer en nuestro estudio porque la pintura y el arte nos lleva uniendo mucho tiempo y estamos un poco abrumadas porque ha venido mucha gente2, apuntaban Mar y Ana. La muestra dio a conocer el estilo figurativo de las anfitrionas con diversas técnicas que evidenciaron su evolución artística, mientras Boke aportó el contrapunto con su estilo expresionista y varias esculturas. La muestra se puede visitar durante un tiempo por las mañanas.

María del Mar, Ana y Eva Prats. / J.S.

Fusión de pintura y arquitectura / J.S.

El dj Piero Visionar amenizó la velada. / J.S.

Fusión de pintura y arquitectura / J.S.

Obra figurativa de las arquitectas. / J.S.