Formentera adelanta la temporada con la apertura de hoteles

La temporada turística en Formentera empezará antes este 2026. La compañía Paya Hotels iniciará el 1 de abril la apertura progresiva de sus establecimientos en la isla, anticipándose al calendario habitual y alineando su estrategia con el objetivo del sector de alargar la temporada más allá de los meses de mayor ocupación, tradicionalmente concentrados entre junio y septiembre.

Según informa el grupo, en el mes de abril tendrá ya operativo el 80% de su oferta en Formentera, con una propuesta enfocada a responder a la evolución de la demanda y a las tendencias de mercado vinculadas a un turismo de calidad. En ese contexto, el grupo sitúa el acento en el segmento wellness y en el slow travel, un perfil de viajero que busca conocer el destino a través de su cultura, su paisaje y su gastronomía, y que encuentra en la isla un entorno “ideal” para ese ritmo de viaje.

La compañía señala, además, un interés creciente por visitar Formentera en primavera y otoño, especialmente por parte del mercado internacional, atraído por el entorno natural, el modelo turístico sostenible, la oferta hotelera y complementaria y, especialmente, por las posibilidades que ofrece el ámbito del bienestar, uno de los segmentos con mayor dinamismo en la industria turística.

El único cinco estrellas de la isla, entre las aperturas de abril

Paya Hotels cuenta en Formentera con 678 plazas y es propietario del Five Flowers Hotel Formentera The Meliá Collection (79 habitaciones), el único establecimiento de cinco estrellas de la isla. En el segmento premium opera con Blanco Hotel Formentera (102 habitaciones) y Paya Suites (24 apartamentos), mientras que Paya II (24 apartamentos) y Portu Saler (62 apartamentos en primera línea de mar) completan su portfolio.

El grupo detalla que la apertura se realizará de forma progresiva desde el 1 de abril con cuatro establecimientos: Five Flowers Hotel Formentera The Meliá Collection, Blanco Hotel Formentera, Paya Suites y Paya II.

En ese arranque de temporada, la compañía prevé ofrecer 181 habitaciones de hotel de cinco estrellas y cuatro estrellas superior, además de 48 apartamentos con capacidad de hasta cuatro personas, junto a instalaciones wellness y experiencias gastronómicas.

Paya Hotels operará este 2026 durante siete meses, desde comienzos de abril y hasta finales de octubre. La compañía destaca que será la temporada más larga de su historia hasta la fecha, una extensión que enmarca en su apuesta por contribuir a desestacionalizar el destino.

Nuevos hoteles

En paralelo, el grupo ha anunciado el lanzamiento de Almma by Paya Hotels, su nueva marca de bienestar, con la que quiere impulsar un modelo hotelero más experiencial, integrando actividad física, cuidado personal y conexión con el entorno natural de Formentera dentro de una misma filosofía.

La compañía explica que el bienestar será un eje transversal de la experiencia en sus establecimientos, con experiencias, colaboraciones y programas alineados con el slow life, y con el objetivo de reforzar el posicionamiento premium y sostenible de Formentera.