Eric Prydz vuelve a Amnesia Ibiza este verano: estas son las fechas

Adam Beyer, figura destacada del techno europeo, liderará la temporada de 'Resistance' en Amnesia Ibiza, con presencia en las nueve citas programadas entre julio y septiembre

Eric Prydz junto a Anyma en un set

Eric Prydz junto a Anyma en un set

Marisol Plaza Sánchez

Marisol Plaza Sánchez

Ibiza

El dj y productor sueco Eric Prydz regresará este verano a Amnesia Ibiza como parte de la nueva temporada de 'Resistance', la marca centrada en el techno y el sonido underground que ocupará el club todos los miércoles entre el 22 de julio y el 16 de septiembre de 2026.

Prydz actuará en tres fechas clave: el 5 de agosto, el 2 de septiembre y el 16 de septiembre, reforzando un cartel que este año coincide con el 50 aniversario de la histórica discoteca ibicenca.

Adam Beyer lidera la temporada

La residencia estará encabezada por el también sueco Adam Beyer, figura habitual del techno europeo y con una larga trayectoria vinculada al club. Beyer estará presente en las nueve citas programadas durante el verano, marcando la línea sonora de la temporada.

Junto a él, otros artistas consolidados asumirán varias fechas como residentes. El dúo ucraniano Artbat actuará el 29 de julio, 19 de agosto y 9 de septiembre, mientras que el alemán Boris Brejcha estará en cabina el 22 de julio, 12 y 26 de agosto.

Techno y producción inmersiva

'Resistance' se ha consolidado en Ibiza como una de las propuestas centradas exclusivamente en el techno, con una puesta en escena basada en producción visual envolvente, láseres y una fuerte presencia de graves. El formato apuesta por una experiencia de club enfocada en la pista y en sesiones de larga duración.

El regreso de Eric Prydz, conocido por sus sets que combinan techno melódico y grandes desarrollos progresivos, supone uno de los reclamos principales de la programación de este verano en la isla.

TEMAS

