Los datos más curiosos sobre su decoración: así es el interior del Parador de Ibiza

Este lunes se inauguró el Parador de Ibiza, ubicado en el recinto histórico de Dalt Vila, un lugar que no solo destaca por la recuperación patrimonial del enclave, sino también por un proyecto de interiorismo que ha intentado dialogar con la arquitectura defensiva y los restos arqueológicos existentes. Estos son algunos de los aspectos más llamativos de su decoración.

1. Una bóveda de entrada que marca el relato estético

El acceso al edificio no es neutro: una gran bóveda que protege la muralla histórica funciona como antesala conceptual. La intervención interior parte de esa idea de tránsito en el tiempo, evitando contrastes bruscos entre lo contemporáneo y lo histórico.

2. Inspiración directa en la arquitectura ibicenca

El diseño toma como referencia las casas payesas tradicionales de la isla. No se trata de una recreación literal, sino de una reinterpretación basada en proporciones sencillas, distribución funcional y ausencia de elementos superfluos.

Predominan los volúmenes limpios y la organización clara de los espacios, en coherencia con la arquitectura original de los edificios (Patio del Gobernador, antiguos cuarteles y dependencias militares).

Mira aquí todas las fotos de la inauguración del Parador de Ibiza / J.A. Riera

3. Materiales naturales y paleta limitada

Uno de los rasgos más reconocibles es la utilización de materiales “honestos”: madera, revestimientos en tonos tierra y una presencia constante del blanco, característico de la arquitectura local.

La decoración evita estampados recargados y apuesta por texturas orgánicas en textiles y tapicerías. El objetivo es generar continuidad visual con la piedra y los muros históricos.

4. La luz como elemento constructivo

Más que un recurso decorativo, la iluminación se plantea como parte de la arquitectura interior. La entrada de luz natural se filtra cuidadosamente para resaltar volúmenes y superficies, especialmente en habitaciones con vistas al puerto, al baluarte o a la Catedral de Ibiza.

En espacios comunes, la luz cálida refuerza la sensación de recogimiento y contrasta con la potencia visual del entorno exterior.

Primeras imágenes de la inauguración del Parador de Ibiza / J.A Riera

5. Habitaciones con vistas históricas

El establecimiento cuenta con 66 habitaciones (41 destinadas a clientes) distribuidas en diferentes categorías. Más allá del mobiliario sobrio, uno de los elementos diferenciales es su relación con el paisaje: algunas miran al Mediterráneo y al puerto; otras, a la plaza de armas o a elementos monumentales del casco histórico.

La decoración interior mantiene una línea uniforme para no competir con esas vistas, que actúan como parte esencial de la experiencia espacial.

6. 'Wellness' integrado en un entorno arqueológico

La zona de bienestar no está aislada del contexto histórico. Se sitúa en un enclave arqueológico y conecta con la piscina exterior y el solárium. La intervención interior ha optado por acabados discretos que no eclipsen la preexistencia patrimonial.

7. Arte contemporáneo con el mar como hilo conductor

El proyecto decorativo se completa con una colección artística vinculada al Mediterráneo. Pintura, escultura, fotografía e instalación conviven con mobiliario clásico de la red de Paradores, generando un diálogo entre patrimonio y creación actual.