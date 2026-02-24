Blue, Roco y Edi, las otras víctimas mortales de ataques de perros en Ibiza

«Roco murió en brazos de mi hijo tras el ataque del perro potencialmente peligroso. Lo mató de un bocado». Así explicaba Javier, vecino de Platja d'en Bossa, la muerte de su perro poco antes de la Navidad de 2019. Roco, un simpático yorkshire de dos años, era la alegría de la casa y, como le ha pasado recientemente a Likha, una bóxer, murió en un ataque con un perro de los considerados de raza potencialmente peligrosa. Son varias las trágicas historias de perretes que, en los últimos años, han muerto atacados por otros.

Roco: "Tras matarle, el perro seguía corriendo como un loco"

A Javier le llamó su mujer la tarde del 14 de diciembre avisándole de que un perro peligroso, un american staffordshire, suelto y sin bozal había atacado de muerte a Roco en la calle Pablo Picasso. Salió corriendo para encontrarse a su mujer y a su hijo, apenas un adolescente, completamente descompuestos y salió en pos del perro "que seguía corriendo como loco" y de su dueño. De hecho, en el camino se encontró con otro vecino que, al ver llegar al animal, cogió al suyo en brazos para evitar que le atacara. No lo consiguió. El american staffordshire le saltó encima y, aunque no le hizo nada a su mascota le mordió el brazo y le desgarro un tendón.

El simpático Roco / D. I.

Tras el suceso, la familia denunció los problemas que tuvieron para poder denunciar al dueño del perro atacante. La Policía Local había interpuesto cuatro denuncias (por llevarlo sin correa, sin bozal, por no presentar el seguro obligatorio ni la carta de vacunaciones) y se llevó al animal a Sa Coma. La familia de Roco inició un periplo de comisarías y juzgados para intentar denunciar.

Edi: "Dos perros sueltos y sin bozal lo mataron al instante"

Apenas unos meses antes, en septiembre. Le ocurrió algo parecido a Edi, otro yorkshire de ocho años, que murió entre las fauces de dos perros que también iban sueltos y sin bozal y al que atacaron en la misma calle que a Roco, la Pablo Picasso de Platja d'en Bossa.

Edi, con su dueña / D. I.

La familia había adoptado a Edi en Sa Coma para darle una sorpresa a uno de sus hijos. La mujer relataba que iba paseando al "perrillo" por la acera de su casa cuando aparecieron "dos perros sueltos y sin bozal". "Cuando vieron a mi perro, que no pesa ni dos kilos, fueron corriendo hacia él e incluso tiraron al suelo a mi mujer y al niño, que se abrió la muñeca por el fuerte golpe", contaba el dueño, Jacinto.

El pequeño Edi trató de protegerse de sus atacantes acurrucándose al lado de la rueda de un coche, pero no fue suficiente. Lo mataron al instante, para desconsuelo de su familia.

La muerte de Blue: "Se desangró de camino al veterinario tras el ataque"

«Las peores cosas le pasan a los mejores». Son las palabras con las que en junio de 2024 un niño de apenas siete años hablaba sobre la muerte de su perrito, Blue, un mestizo de pincher y chihuahua de apenas tres años. El animalito murió desangrado de camino al veterinario por las heridas que le causó otro perro, considerado de raza potencialmente peligrosa. «No es justo que un niño pequeño tenga que pasar por esto», escribía el padre unos días después de la pérdida.

Blue, en su caseta / DI

«Mi mujer, después de dejar al niño en el cole se fue a dar un paseo con Blue por la montaña de sa Talaia de Sant Antoni. Iba atado, como siempre lo llevamos, y de la nada apareció un perro de grandes dimensiones, suelto y sin bozal», explicaba la familia sobre el momento fatal. «De un mordisco se lo llevó y lo zarandeó como si fuera un muñeco de trapo», comentaba la mujer, incapaz de quitarse la escena de la cabeza. Entre ella y la chica que iba con el perro "haciendo running" consiguieron abrirle la boca al perro, «que no quería soltar a Blue». Ambas se dirigieron al coche para llevar al animalito al veterinario, pero al llegar ya había fallecido y los veterinarios, aunque lo intentaron, no pudieron hacer nada porque las heridas eran "fatales".

La familia de Blue, al igual que la de Roco y Edi, denunciaban la irresponsabilidad de quienes pasean a sus perros sueltos y sin bozal.

Ataque a Laila: "Imagina si coge a un niño"

"Imagina si coge a un niño". Es lo que pensaba la dueña de Laila, una mezcla de border collie de siete años, al verla recuperándose de las graves heridas que sufrió en abril de 2024 cuando un pitbull la atacó mientras paseaban por Cas Serres. "Los aullidos...", comentaba el recordar el ataque, en el que el otro perro destrozó los cuartos traseros de Laila: «Menos mal que no la cogió del cuello». El animal las había visto pasar por la calle desde el pipicán y salió corriendo para abalanzarse sobre Laila: "La enganchó y casi la mata».

Laila, atacada en Cas Serres / DI

«Si hubiera llevado el bozal, como debería, no hubiera pasado nada», reflexionaba la dueña de la víctima, que intentó separarlas y finalmente logró llevarse a Laila mientras la dueña de la pitbull sujetaba a su propia perra. La mujer cargó a Laila, de 25 kilos, en brazos y sangrando, para llevarla al veterinario, qiue le dijo que "por dos centímetros" las fauces no habían llegado a la femoral, que hubiera supuesto la muerte de Laila.