De Ibiza a Gondecourt por la igualdad: alumnos del Quartó del Rei de Santa Eulària viajan a Francia con un Erasmus

Un grupo de diez alumnos de segundo y tercero de Secundaria del instituto Quartó del Rei de Santa Eulària ha participado en una estancia temporal de aprendizaje en Gondecourt (Francia) en el marco del programa Erasmus+, con el objetivo de trabajar la igualdad de género desde el ámbito educativo.

La iniciativa se enmarca en la acreditación KA120-SCH (sello de calidad y una acreditación de Erasmus +) de la que dispone el centro educativo desde 2021. Gracias a esta distinción, han desarrollado proyectos europeos financiados con fondos de la Unión Europea a través del Sepie (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación). En este sentido, los estudiantes ibicencos, acompañados por dos profesoras, han compartido la experiencia con jóvenes del Collège Hergé, con quienes han desarrollado diversas actividades enfocadas en el análisis de las desigualdades de género y en la coeducación.

La mayoría de los desplazamientos se hicieron en tren, a fin de reducir las huellas de carbono. / DI

Durante su estancia, el alumnado ha visitado el museo La Piscine, donde han conocido obras de destacadas pintoras y escultoras. También, han realizado una ruta por Lille para acercarse a figuras femeninas históricas vinculadas a la ciudad, como la espía Louise de Bettignies o Juana de Flandes. Además, los estudiantes franceses que han formado parte del programa han organizado talleres sobre temas como los estereotipos de género en el deporte, otros prejuicios aún presentes en la sociedad y la llamada “tasa rosa”. Este último es un fenómeno que hace referencia a una forma de discriminación de género en el que las mujeres pagan un sobreprecio en productos destinados a mujeres frente a versiones similares o idénticas para hombres.

Convivencia con familias de acogida

La movilidad también ha incluido una experiencia de inmersión cultural, ya que los jóvenes han convivido con familias de acogida. Asimismo, han conocido de primera mano el funcionamiento del sistema educativo francés y el pasado industrial del norte del país. Para ello, han visitado el Centro Histórico Minero de Lewarde, donde han aprendido sobre las duras condiciones laborales de los mineros y los procesos migratorios asociados a la explotación del carbón.

Cinco de los estudiantes, aprenden sobre la igualdad de género. / DI

Además, una maestra del instituto Quartó del Rei ha participado en la modalidad de aprendizaje por observación, lo que le ha permitido conocer de primera mano el desarrollo del programa de coeducación en el centro anfitrión.

El viaje se ha llevado a cabo bajo la modalidad de movilidad sostenible, realizando la mayor parte de los desplazamientos en tren para reducir la huella de carbono.

Apuesta por la movilidad sostenible al viajar

De hecho, no es la primera vez que el Quartó del Rei de Santa Eulària ha participado en un programa Erasmus+ que apuesta por la movilidad sostenible. Sin ir más lejos, a finales de marzo de 2024, el centro ejerció de anfitrión de los alumnos del Carlo Schmid Gymnasium de Berlín (Alemania).

En aquella ocasión, se acordó que los estudiantes alemanes viajaran a la isla sin utilizar el avión para reducir el impacto ambiental. Pese a los aproximadamente 1.800 kilómetros que separan ambos territorios, realizaron el trayecto en medios de transporte menos contaminantes, como barco, tren y autobús.

Paralelamente, ocho alumnos de segundo de Secundaria del Quartó del Rei han visitado diversos edificios institucionales en Bucarest (Rumanía), entre ellos la Embajada de España, el Palacio del Parlamento rumano y la Casa Europea. Así lo informó el centro en su cuenta oficial de Instagram hace poco más de dos semanas.

“Con la visita a edificios institucionales, sumada a una enriquecedora experiencia cultural, estamos ampliando conocimientos y aprendiendo más allá de las aulas. Quartó del Rei apuesta por los valores democráticos, la sostenibilidad, la inclusión y el pensamiento crítico”, señalaron desde el instituto.

De este modo, el centro refuerza su apuesta por una educación que trasciende el aula y conecta al alumnado con la realidad europea, combinando formación académica, compromiso social y movilidad sostenible.